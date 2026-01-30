¿Planeas Viajar a Reino Unido? Tendrás Que Cumplir con Un Nuevo Requisito

A partir del 25 de febrero, las personas que viajen al Reino Unido, por estancias de hasta 6 meses, deberán tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés), antes de salir del país.

Viajeros de países como México, Estados Unidos y España, entre otros, deberán tramitar este permiso digital, que funciona como una autorización previa, y cuyo objetivo es que las autoridades británicas cuenten con información anticipada sobre las personas que ingresan a su territorio.

Por ello, la embajada británica en México informó que, cuando un pasajero intente abordar un avión con destino a su país, las aerolíneas deberán verificar que cuente con la Autorización Electrónica de Viaje vigente, y de no ser así, no podrá realizar el viaje.

Susannah Goshko, embajadora británica en México, dijo sobre este requisito de viaje:

Es una autorización de viaje que se hace en línea por los que tienen interés a viajar a Reino Unido. Es un sistema que ya tienen varios países del mundo y estamos cambiando nuestro sistema de inmigraciones para conocer más sobre quién va a viajar al Reino Unido

¿Cómo funciona la Autorización Electrónica de Viaje?

Cada persona que viaje debe contar con su propia ETA, incluidos bebés, niños y adolescentes, y no se trata de algún documento físico, ya que la autorización queda registrada de forma electrónica en el sistema migratorio británico y vinculada al número de pasaporte.

Asimismo, será necesaria para quienes viajen por turismo, negocios, visitas familiares, estudios de corta duración o en tránsito.

El costo del trámite es de 16 libras esterlinas, equivalente aproximadamente a 380 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual, y en muchos casos, según adelantó la embajadora, la respuesta es casi inmediata, aunque puede tardar hasta tres días, por lo que se recomienda realizar el trámite en cuanto se tenga planeado el viaje.

Vigencia del documento

Por otro lado, la Autorización tendrá una vigencia de dos años a partir de su aprobación y permite realizar distintos viajes durante ese periodo. Sin embargo, si el pasaporte vence antes de que concluya ese plazo, la autorización también deja de ser válida y deberá tramitarse nuevamente con un pasaporte vigente.

Nos da mucho gusto que hay tantos visitantes de México en el Reino Unido. En el 2024 llegaron 185 mil de personas, miles de personas desde México en el Reino Unido. Y eso para nosotros pues es un honor y queremos que muchas más personas de México viajen al Reino Unido. El único es que hay que hacer los trámites con anticipación a partir del 25 de febrero”.

El trámite se realiza completamente en línea y existen dos opciones oficiales para hacerlo: la aplicación móvil UK ETA, disponible para teléfonos con sistemas iOS y Android, y el sitio web del gobierno británico.

La embajada británica destacó que la ETA debe tramitarse únicamente a través de las plataformas oficiales, a fin de evitar fraudes.

Con información de Juan Pablo Narcia

