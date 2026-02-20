Inicio Ciudad de México Megacentro de Vacunación Contra Sarampión en la UNAM: Lugar, Fechas y Horario para Recibir Dosis

Megacentro de Vacunación Contra Sarampión en la UNAM: Lugar, Fechas y Horario para Recibir Dosis

Aquí te contamos los días y horarios de vacunación un Megacentro en la UNAM; así como la dirección exacta de la sede 

Vacunación contra sarampión en la Facultad de Medicina el 30 de enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¿Aún no te has vacunado contra el sarampión? La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrirán un Megacentro de Vacunación para que puedas recibir la dosis.

Aquí te contamos cuál será la sede, los días que estará en operación y los horarios en los que podrás acudir para vacunarte. ¡Toma nota!

¿Sabías que?

  • La vacunación es la principal herramienta de prevención contra el sarampión.
  • También ayuda a que los brotes puedan controlarse rápidamente.
  • Existen dos tipos de vacuna, la triple viral (SRP) y la doble viral (SR).
  • La vacuna triple viral se aplica en la infancia como parte del esquema básico y protege contra sarampión, rubéola y paperas.
  • La vacuna doble viral está dirigida a adolescentes y adultos; es recomendada para quienes no han recibido la vacuna.

Megacentro de vacunación en la UNAM

Lo Máxima Casa de Estudios informó que el Megacentro de Vacunación IMSS-UNAM estará en el Centro de Exposiciones y Congresos. Estos son los detalles:

  • ¿Dónde?: Centro de Exposiciones y Congresos, en Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
  • ¿Cuándo?: Del 23 al 26 de febrero de 2026.
  • ¿A qué hora?: En un horario de 09:00 a 17:00 horas.

¿Quiénes se pueden vacunar en el Megacentro?

En el Megacentro de Vacunación se aplicará la vacuna doble y triple viral:

  • SRP: Para niños de 1 a 12 años de edad. Indispensable llevar cartilla de vacunación.
  • SR: De 13 a 49 años de edad. Llevar cartilla si se cuenta con ella. 

La UNAM añadió que en el caso de mayores de 49 años, solo se vacunará a aquellos que sean docentes y profesionales de la salud, quienes deben llevar su identificación.

Según la institución educativa, cada día se aplicarán 7 mil 500 dosis.

El sarampión

El sarampión es una enfermedad viral contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte; y aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en niños.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación contra el sarampión evitó casi 59 millones de fallecimientos entre el 2000 y 2024.

La organización internacional recordó que la vacunación es la mejor medida de prevención contra el sarampión. La vacuna es segura, eficaz y de bajo costo, pero para garantizar la inmunidad hay que administrar dos dosis a los niños.

Esta vacuna puede administrarse sola o frecuentemente se aplica con vacunas contra las paperas, la rubéola y varicela.

La vacuna contra sarampión se utiliza desde hace unos 60 años y cuesta menos de un dólar por niño.

