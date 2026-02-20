Megacentro de Vacunación Contra Sarampión en la UNAM: Lugar, Fechas y Horario para Recibir Dosis

¿Aún no te has vacunado contra el sarampión? La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrirán un Megacentro de Vacunación para que puedas recibir la dosis.

Aquí te contamos cuál será la sede, los días que estará en operación y los horarios en los que podrás acudir para vacunarte. ¡Toma nota!

¿Sabías que?

La vacunación es la principal herramienta de prevención contra el sarampión.

es la principal herramienta de prevención contra el sarampión. También ayuda a que los brotes puedan controlarse rápidamente.

puedan controlarse rápidamente. Existen dos tipos de vacuna, la triple viral ( SRP ) y la doble viral ( SR ).

) y la doble viral ( ). La vacuna triple viral se aplica en la infancia como parte del esquema básico y protege contra sarampión, rubéola y paperas.

se aplica en la infancia como parte del esquema básico y protege contra sarampión, rubéola y paperas. La vacuna doble viral está dirigida a adolescentes y adultos; es recomendada para quienes no han recibido la vacuna.

Megacentro de vacunación en la UNAM

Lo Máxima Casa de Estudios informó que el Megacentro de Vacunación IMSS-UNAM estará en el Centro de Exposiciones y Congresos. Estos son los detalles:

¿ Dónde ?: Centro de Exposiciones y Congresos, en Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

?: Centro de Exposiciones y Congresos, en Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. ¿ Cuándo ?: Del 23 al 26 de febrero de 2026.

?: Del 23 al 26 de febrero de 2026. ¿A qué hora?: En un horario de 09:00 a 17:00 horas.

¿Quiénes se pueden vacunar en el Megacentro?

En el Megacentro de Vacunación se aplicará la vacuna doble y triple viral:

SRP : Para niños de 1 a 12 años de edad. Indispensable llevar cartilla de vacunación.

: Para niños de 1 a 12 años de edad. Indispensable llevar cartilla de vacunación. SR: De 13 a 49 años de edad. Llevar cartilla si se cuenta con ella.

La UNAM añadió que en el caso de mayores de 49 años, solo se vacunará a aquellos que sean docentes y profesionales de la salud, quienes deben llevar su identificación.

Según la institución educativa, cada día se aplicarán 7 mil 500 dosis.

El sarampión

El sarampión es una enfermedad viral contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte; y aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en niños.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación contra el sarampión evitó casi 59 millones de fallecimientos entre el 2000 y 2024.

La organización internacional recordó que la vacunación es la mejor medida de prevención contra el sarampión. La vacuna es segura, eficaz y de bajo costo, pero para garantizar la inmunidad hay que administrar dos dosis a los niños.

Esta vacuna puede administrarse sola o frecuentemente se aplica con vacunas contra las paperas, la rubéola y varicela.

La vacuna contra sarampión se utiliza desde hace unos 60 años y cuesta menos de un dólar por niño.

