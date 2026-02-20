Megacentro de Vacunación Contra Sarampión en la UNAM: Lugar, Fechas y Horario para Recibir Dosis
N+
Aquí te contamos los días y horarios de vacunación un Megacentro en la UNAM; así como la dirección exacta de la sede
COMPARTE:
¿Aún no te has vacunado contra el sarampión? La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrirán un Megacentro de Vacunación para que puedas recibir la dosis.
Aquí te contamos cuál será la sede, los días que estará en operación y los horarios en los que podrás acudir para vacunarte. ¡Toma nota!
¿Sabías que?
- La vacunación es la principal herramienta de prevención contra el sarampión.
- También ayuda a que los brotes puedan controlarse rápidamente.
- Existen dos tipos de vacuna, la triple viral (SRP) y la doble viral (SR).
- La vacuna triple viral se aplica en la infancia como parte del esquema básico y protege contra sarampión, rubéola y paperas.
- La vacuna doble viral está dirigida a adolescentes y adultos; es recomendada para quienes no han recibido la vacuna.
Noticia relacionada: Sarampión en México 2026: Reportan 10 Mil Casos y 31 Defunciones; Ve los Estados con más Contagios.
Megacentro de vacunación en la UNAM
Lo Máxima Casa de Estudios informó que el Megacentro de Vacunación IMSS-UNAM estará en el Centro de Exposiciones y Congresos. Estos son los detalles:
- ¿Dónde?: Centro de Exposiciones y Congresos, en Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
- ¿Cuándo?: Del 23 al 26 de febrero de 2026.
- ¿A qué hora?: En un horario de 09:00 a 17:00 horas.
¿Quiénes se pueden vacunar en el Megacentro?
En el Megacentro de Vacunación se aplicará la vacuna doble y triple viral:
- SRP: Para niños de 1 a 12 años de edad. Indispensable llevar cartilla de vacunación.
- SR: De 13 a 49 años de edad. Llevar cartilla si se cuenta con ella.
La UNAM añadió que en el caso de mayores de 49 años, solo se vacunará a aquellos que sean docentes y profesionales de la salud, quienes deben llevar su identificación.
Según la institución educativa, cada día se aplicarán 7 mil 500 dosis.
El sarampión
El sarampión es una enfermedad viral contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.
Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte; y aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en niños.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación contra el sarampión evitó casi 59 millones de fallecimientos entre el 2000 y 2024.
La organización internacional recordó que la vacunación es la mejor medida de prevención contra el sarampión. La vacuna es segura, eficaz y de bajo costo, pero para garantizar la inmunidad hay que administrar dos dosis a los niños.
Esta vacuna puede administrarse sola o frecuentemente se aplica con vacunas contra las paperas, la rubéola y varicela.
La vacuna contra sarampión se utiliza desde hace unos 60 años y cuesta menos de un dólar por niño.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Doctora Agredida por ‘Lady Naucalpan’ en Polanco Sufre Repercusiones y Teme por su Integridad
- En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Así Avanzan las Obras por el Mundial 2026
- Volcán Kilauea Entra Nuevamente en Erupción: Video de las Enormes Fuentes de Lava
Con información de N+.
spb