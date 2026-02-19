¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy 19 de Febrero? Así Está la Calidad del Aire en CDMX y Edomex

Después de la contingencia ambiental que se registró en días pasados en el Valle de México, este jueves 19 de febrero de 2026 te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico.

Para dar a conocer esos datos, la dependencia se basa en el índice de la calidad del aire que consta de cinco niveles:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Noticia relacionada: ¿Hay Doble Hoy No Circula 19 de Febrero por Contingencia? Aplican Restricción en CDMX y Edomex.

¿Hay contingencia ambiental hoy?

La fase 1 de contingencia ambiental atmosférica que estuvo activa varios días, fue suspendida la tarde del 17 de febrero por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por lo que hoy no aplica este programa en CDMX y Edomex.

Lo anterior gracias a que el sistema de alta presión que ha estado afectando al país desde hace algunos días, presentó su centro sobre el estado de Jalisco.

La periferia de este sistema provocó un incremento del viento sobre el Valle de México, permitiendo el aumento de la ventilación y la dispersión de los contaminantes.

Así está la calidad del aire este jueves

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cada hora cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y el Edomex, por lo que a continuación te presentamos la información correspondiente.

Reporte de las 06:00 horas

Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Calidad del aire aceptable: Benito Juárez, Tláhuac y Coyoacán.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb