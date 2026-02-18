Alerta por Onda de Calor en CDMX: ¿Qué Alcaldías Alcanzarán 32 Grados este Jueves 19 de Febrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del jueves 19 de febrero de 2026, en casi toda la Ciudad de México, por lo que en N+ te decimos la lista de las demarcaciones que se verán afectadas:

¿Dónde habrá onda de calor de hasta 32 grados en CDMX?

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Qué dice el Meteorológico Nacional sobre el clima en la CDMX este jueves?

Temperaturas por alcaldía de CDMX que se pronostican para el jueves 18 de febrero de 2026. Foto: Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una temperatura mínima en la Ciudad de México para el jueves 19 de febrero de 2026 de 9 a 11 °C y la máxima de 29 a 31 °C.

Con información de N+

