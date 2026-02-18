Inicio Ciudad de México Alerta por Onda de Calor en CDMX: ¿Qué Alcaldías Alcanzarán 32 Grados este Jueves 19 de Febrero

Alerta por Onda de Calor en CDMX: ¿Qué Alcaldías Alcanzarán 32 Grados este Jueves 19 de Febrero

|

N+

-

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del jueves 19 de febrero de 2026 en casi toda la CDMX, conoce la lista de zona

Alerta Onda de Calor CDMX: Lista Alcaldías Alcanzarán 32 Grados Jueves 19 Febrero 2026

Alerta Onda de Calor CDMX: Lista Alcaldías Alcanzarán 32 Grados Jueves 19 Febrero 2026

COMPARTE:

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del jueves 19 de febrero de 2026, en casi toda la Ciudad de México, por lo que en N+ te decimos la lista de las demarcaciones que se verán afectadas:

¿Dónde habrá onda de calor de hasta 32 grados en CDMX?

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez 
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc 
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

¿Qué dice el Meteorológico Nacional sobre el clima en la CDMX este jueves?

Temperaturas por alcaldía de CDMX que se pronostican para el jueves 18 de febrero de 2026. Foto: Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una temperatura mínima en la Ciudad de México para el jueves 19 de febrero de 2026 de 9 a 11 °C y la máxima de 29 a 31 °C.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

 

 

Calor en México
Cargando...
Inicio Ciudad de México Alerta onda de calor cdmx lista alcaldias alcanzaran 32 grados jueves 19 febrero 2026