Alerta por Onda de Calor en CDMX: ¿Qué Alcaldías Alcanzarán 32 Grados este Jueves 19 de Febrero
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del jueves 19 de febrero de 2026 en casi toda la CDMX, conoce la lista de zona
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del jueves 19 de febrero de 2026, en casi toda la Ciudad de México, por lo que en N+ te decimos la lista de las demarcaciones que se verán afectadas:
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del jueves 19/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace,… pic.twitter.com/xKskW8BPUT— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 19, 2026
¿Dónde habrá onda de calor de hasta 32 grados en CDMX?
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
¿Qué dice el Meteorológico Nacional sobre el clima en la CDMX este jueves?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una temperatura mínima en la Ciudad de México para el jueves 19 de febrero de 2026 de 9 a 11 °C y la máxima de 29 a 31 °C.
