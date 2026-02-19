“Fue un Terremoto”: Testigo Narra Explosión e Incendio en Molino de Tlalpan Hoy 19 de Febrero

Un fuerte estruendo despertó la madrugada de hoy, 19 de febrero de 2026, a los habitantes de la colonia Pedregal de San Nicolás Primera Sección, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), por la explosión e incendio en un molino; testigos narraron a N+ FORO que el estallido se sintió como “un terremoto”.

¿Qué pasó en el molino?

De acuerdo con los primeros reportes, la acumulación de gas habría originado la explosión e incendio en el molino, ubicado en la calle Cerrada Bokobá, casi esquina con Sinanché, en la colonia Pedregal de San Nicolás Primera Sección.

Alejandro, uno de los testigos de la explosión, narró a N+ FORO que “se escuchó un fuerte estruendo y se puso a temblar toda la casa”.

El primer pensamiento que llegó fue que fue un terremoto, pero mi tío salió y vio que estaba en llamas, entonces salimos todos de la casa corriendo.

Video: Explosión de Molino en Tlalpan; Así Quedó el Lugar

Mapa del molino siniestrado

Información en desarrollo...