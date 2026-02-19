La mañana de este jueves, 19 de febrero de 2026, se registró una balacera en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, un hombre de 21 años fue asesinado a balazos en el área de barras dentro del Deportivo Velódromo, ubicado en la calle Luis de la Rosa de dicha alcaldía.

La víctima recibió al menos cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

Víctima, presunto generador de violencia

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, el hombre asesinado fue identificado como presunto generador de violencia, contaba con detenciones por:

Delitos contra la salud, portación de arma de fuego y homicidio.

Elementos de la SSC investigan los hechos y analizan cámaras cercanas para dar con los responsables.

La zona quedó acordonada y el deportivo cerrado, en espera de los servicios periciales.

Con información de N+

