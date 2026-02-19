Detienen al Expríncipe Andrés Por Conducta Indebida en Nexos con Jeffrey Epstein.

Una fuerza policial británica arrestó al expríncipe Andrés de Inglaterra, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público en las investigaciones por sus nexos con Jeffrey Epstein, informó la BBC.

La policía del Valle del Támesis, que cubre las zonas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, indicó que estaba "evaluando" reportes según los cuales el expríncipe envió informes comerciales al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en 2010.

La revisión se produjo tras la publicación de millones de páginas de documentos relacionados con una investigación sobre Epstein en Estados Unidos.

Las autoridades no identificaron a Mountbatten-Windsor, como es habitual según la ley británica. Pero, consultada sobre si había sido arrestado, la policía remitió a un comunicado en el que señalaba que habían detenido a un hombre de unos sesenta años. Mountbatten-Windsor tiene 66 años.

Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público

Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor ocurre el mismo día en que el expríncipe cumple 66 años.

Mountbatten-Windsor ha negado repetidamente cualquier irregularidad en su relación con Epstein.

Imágenes difundidas por medios británicos mostraron coches policiales sin distintivos en la vivienda de Mountbatten-Windsor, Wood Farm, en la finca de Sandringham, en Norfolk, y a agentes no uniformados que parecían congregarse en el exterior.

