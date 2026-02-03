En Video Revelado por Autoridades de Estados Unidos, Jeffrey Epstein Niega Ser el ‘Diablo’

En una entrevista en video incluida en la última tanda de documentos publicados el fin de semana por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jeffrey Epstein asegura ser el tipo de delincuente sexual menos peligroso y niega ser el ‘diablo’.

La entrevista que aproximadamente dura dos horas, fue realizada por Steve Bannon, exasesor del presidente Donald Trump.

En 2019 Epstein se suicidó mientras estaba preso a la espera de ser juzgado por delitos sexuales contra menores. Desde diciembre millones de documentos fueron publicados por el gobierno de EUA en virtud de una ley de transparencia sobre el caso.

En la entrevista en video conocida en la última tanda de archivos Bannon cuestiona a Epstein:

¿Crees que eres el diablo en persona?

"No, pero sí tengo un buen espejo", responde Epstein sonriendo, vestido con una camisa negra y gafas. Al interrogarlo de nuevo, añade: "No lo sé. ¿Por qué dirías eso?".

Epstein, que en 2008 se declaró culpable de solicitar a una menor para prostitución, también parece restar importancia a la gravedad de su condena.

Se niega a que Bannon lo califique como un "depredador sexual de clase tres", lo que indica una amenaza muy seria para la seguridad pública, de acuerdo con una clasificación utilizada en Estados Unidos.

"No, soy el más bajo", dice Epstein.

"Pero un delincuente", continúa Bannon, a lo que Epstein responde: "Sí".

El intercambio se da luego de que Bannon cuestiona a Epstein si considera que su dinero es "sucio", pues "lo ganó asesorando a las peores personas del mundo".

Epstein asegura que hizo su dinero de forma legal, pero admite que "la ética es siempre un tema complicado".

Argumenta que dio dinero para ayudar a erradicar la polio en Pakistán e India en un intento de justificar la forma en que obtuvo su fortuna.

Los documentos muestran que Bannon mantenía correspondencia regular con Epstein, quien le ofreció ayudar al referente político de extrema derecha a divulgar en Europa su ideología conservadora.

Publicación de archivos

Desde enero de 2025, cuando Trump asumió el cargo, las autoridades de Estados Unidos han publicado millones de páginas junto con fotos y videos sobre Epstein.

Los materiales han expuesto los vínculos de Epstein con altos ejecutivos de negocios, celebridades, académicos y políticos, incluidos Trump y el expresidente Bill Clinton.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

LECQ