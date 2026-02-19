Un Woody 'Viejo' y un Reencuentro Nostálgico, Lo Mejor del Trailer de 'Toy Story 5'

El universo de Toy Story vuelve a encender la nostalgia con el lanzamiento del tráiler oficial de Toy Story 5, la quinta entrega de una de las franquicias animadas más queridas de todos los tiempos, que llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

Lo más impactante del adelanto es el regreso de los personajes que marcaron a toda una generación: Woody, Buzz Lightyear, Jessie y todos los demás. Después de las entregas anteriores, los juguetes vuelven a reunirse en pantalla, evocando el cariño que el público les ha tenido durante más de tres décadas.

Un Woody con huellas del tiempo

Una de las grandes sorpresas del tráiler es ver a Woody con signos visibles de envejecimiento, un detalle narrativo que subraya cuánto ha pasado desde sus primeras aventuras. En varias escenas se le aprecia con la cabeza parcialmente descubierta, lo que simboliza, literal y metafóricamente, el paso del tiempo sobre uno de los personajes más icónicos de Pixar.

Este Woody “mayor” ya no es el mismo sheriff confiado de antes: su misión ahora es mantener viva la esperanza y la imaginación en un mundo donde las pantallas digitales amenazan con reemplazar la magia del juego tradicional.

La amenaza moderna: Lilypad y la batalla contra lo digital

La nostalgia no es lo único que hay en el avance; también hay un conflicto muy actual: El tráiler presenta a Lilypad, una tablet con forma de rana que se convierte en el nuevo juguete favorito de Bonnie, la niña a la que Andy le regaló sus juguetes.

Esta tablet representa el desafío actual de los juguetes clásicos: competir por la atención de un público cada vez más atraído por el mundo digital.

La llegada de Lilypad desencadena quejas entre los juguetes y resalta la tensión central de la película: ¿puede la imaginación tradicional de los juguetes vencer al brillo y la inmediatez de la tecnología moderna? Este choque entre lo clásico y lo contemporáneo se siente tanto emocional como temáticamente en el tráiler.

El tráiler de Toy Story 5 combina la nostalgia con elementos que retratan una realidad actual: desde el inevitable paso del tiempo por la cabeza de Woody, hasta la invasión de la tecnología en la vida cotidiana de los niños.

