U2 lanzó por sorpresa Hoy el EP 'Days of Ash' Después de 9 Años de No Sacar Música Nueva

La banda irlandesa U2 sorprendió este miércoles con el lanzamiento de Days of Ash (Días de Ceniza), un EP de seis temas que reflexiona sobre la situación política global.

Este estreno llega después de nueve años sin que la banda sacara música inédita.

El lanzamiento coincidió con el Miércoles de Ceniza y se da a pocos días del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania. El material, de 23 minutos de duración, ya está disponible en plataformas digitales e incluye colaboraciones con el británico Ed Sheeran y el ucraniano Taras Topolia.

Música de Ed Sheeran y U2 "Pone de Buenas" a Personas

¿De qué se trata Days of Ash?

En redes sociales, la banda describió Days of Ash como una colección de cinco canciones nuevas y un poema, concebidos como “una respuesta a la actualidad” e inspirados en “personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad”.

Cuatro de los cinco temas se centran en historias individuales: una madre, un padre y una adolescente cuyas vidas fueron brutalmente interrumpidas, así como un soldado que preferiría dedicarse a la música, pero está dispuesto a dar la vida por su país.

Junto con el EP también se estrenó el videoclip de “American Obituary”, que intercala imágenes del Capitolio y la Estatua de la Libertad con frases como: “Lo peor no puede matar lo mejor de nosotros, pero pueden intentarlo. América se levantará contra la gente de la mentira. Te quiero más de lo que el odio ama a la guerra”.

Además, la banda publicó una nueva edición de Propaganda, su fanzine oficial, que celebra 40 años desde su primera aparición en 1986.

“Creemos en un mundo donde las fronteras no se borran por la fuerza. Donde la cultura, el lenguaje y la memoria no se silencian con miedo. Donde la dignidad no es negociable”, escribieron en la revista.

U2, formada en Dublín en 1976, está integrada por Bono (voz), The Edge (guitarra y teclados), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería).

El lanzamiento se suma a la reciente ola de artistas que han respondido al contexto político con música, como Bruce Springsteen, quien en enero presentó “Streets of Minneapolis”, una canción crítica sobre la represión migratoria en Estados Unidos.

