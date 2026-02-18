Muere Tom Noonan, Actor de Robocop 2 y 12 Monos, a los 74 Años

El actor, director y guionista estadounidense Tom Noonan, reconocido por sus papeles icónicos en películas como RoboCop 2 (1990) y la serie de televisión 12 Monos (2015–2018), falleció el 14 de febrero de 2026 a los 74 años.

Noonan murió de forma pacífica en su hogar en Estados Unidos, aunque hasta ahora no se ha divulgado una causa oficial de su muerte. Su fallecimiento se conoció públicamente cuatro días después.

¿Quién era Tom Noonan?

A lo largo de casi cuatro décadas de carrera, Noonan dejó una huella en el cine y la televisión interpretando personajes complejos, gracias a su imponente presencia física y su capacidad para darles profundidad. Además de RoboCop 2 y 12 Monos, el actor destacó en Manhunter (1986), donde encarnó al inquietante Francis Dollarhyde, y en la serie de culto The Monster Squad (1987).

“El mundo perdió a un caballero y a un artista enorme”, escribió el director y amigo Fred Dekker en redes sociales, en referencia a la trayectoria de Noonan. Su compañera de reparto, la actriz Karen Sillas, también compartió en Instagram que trabajaron juntos en el cine independiente y lo recordó como “un querido amigo” cuya presencia marcó su carrera.

Una carrera versátil

Originario de Greenwich, Connecticut, Noonan comenzó su trayectoria en el teatro Off-Broadway antes de dar el salto al cine a principios de los años 80. Su estatura, cercana a los dos metros, y su estilo único lo llevaron a interpretar villanos memorables, aunque también incursionó en papeles dramáticos y de carácter en producciones televisivas como The X-Files, Damages, The Blacklist y la propia 12 Monos.

Además de su trabajo en pantalla, Noonan fue guionista y director teatral y cinematográfico, mostrando una faceta creativa más allá de la actuación. Su impacto en el cine —tanto en producciones comerciales como en proyectos independientes— será recordado por colegas y aficionados al cine de género y al drama.

