Así Reaccionó Shakira al Encontrarse a un 'Piqué' en su Concierto en El Salvador

Shakira fue sorprendida por su ex durante uno de sus shows de la gira 'Las Mujeres Ya no Lloran World Tour', en El Salvador, pero no como pensaríamos.

En un momento inesperado del concierto, mientras interactuaba con el público, la cantante colombiana se topó con la imagen de su expareja, Gerard Piqué, entre el público, y su reacción fue captada en video.

La escena ocurrió mientras Shakira recorría las primeras filas del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González en San Salvador, el pasado 15 de febrero. En medio del show, y justo cuando interpretaba temas emblemáticos de su repertorio, varios fans levantaron paletas con el rostro del exfutbolista español. Algunas versiones de los carteles incluso mostraban la imagen delimitada con detalles caricaturescos, lo que provocó la atención inmediata de la artista.

Shakira Emociona a Fans al Cantar Junto a sus Hijos en Concierto de Buenos Aires

Así reaccionó Shakira

Según videos difundidos en redes, Shakira detuvo por un instante su recorrido entre el público al notar las paletas. Su expresión, una mezcla de sorpresa y leve desconcierto, fue lo que más llamó la atención de los asistentes.

Aunque el momento duró poco, hubo risas y murmullos entre los asistentes antes de que la artista retomara con normalidad su show sin hacer declaraciones sobre el suceso desde el escenario.

Usuarios en redes se dividieron en sus interpretaciones. Algunos consideraron la broma como de buen humor, mientras que otros destacaron la profesionalidad de Shakira al continuar su concierto sin perder el ritmo ni el ánimo del público. “Su cara lo dijo todo”, escribió un usuario en X, resaltando la espontaneidad del gesto.

La gira internacional de Shakira, que ahora pasó por El Salvador, ha batido récords y llenado estadios. Con una agenda que ha incluido múltiples fechas y una amplia respuesta de sus fanáticos en América Latina, Shakira ha consolidado uno de los tours más exitosos de su carrera.

