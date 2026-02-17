Madonna Sorprende a Amber Glenn, Patinadora que se Inspiró en Ella para su Rutina en los JJ. OO.

En un momento que combinó deporte con cultura pop, la reina del pop, Madonna dejó sin palabras a la patinadora estadounidense Amber Glenn al enviarle un mensaje de video personalizado justo antes de su participación en la prueba individual de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Glenn, de 26 años, ha generado atención tanto por su técnica como por su elección artística: su programa corto está coreografiado íntegramente al ritmo de “Like a Prayer”, uno de los mayores éxitos de Madonna, canción que también inspiró su vestuario en tonos burdeos y encaje que rememora el icónico video de la cantante.

Madonna Pide al Papa León XIV Viajar a Gaza para Ayudar a los Niños

El video que Madonna le envió a Amber Glenn

Gracias a estos gestos de Glenn, Madonna grabó un mensaje de apoyo en video dirigido a ella antes del programa corto del martes por la noche.

Acabo de ver cómo te deslizas al ritmo de mi canción ‘Like a Prayer’ y tengo que decirte que me quedé impactada. Eres una patinadora increíble, tan fuerte, tan bella, tan valiente… No puedo imaginar que no ganes. Así que solo quiero decirte buena suerte. ¡Ve por ese oro!. ” dijo Madonna.

Glenn solo se cubrió la boca y repitió agradecida palabras de admiración para la artista. “Mi reina, muchísimas gracias… eres un ícono y una leyenda para siempre, gracias por apoyar a los atletas en sus emprendimientos artísticos, espero poder hacerle justicia a la canción”, respondió la patinadora al ver el video.

Este gesto de Madonna se produce tras la victoria de Glenn en el evento por equipos, donde su rutina también celebró la música de la reina del pop y contribuyó al oro de Team USA.

Así fue como dos reinas se saludaron y expresaron admiración mutua.

Madonna sent a special video message to figure skater Amber Glenn after watching her skate to Like a Prayer 🖤✨



“I just watched you skate to my song ‘Like a Prayer’… I was blown away by it.”



A Queen recognizing a queen on ice. 👑⛸️#Olympics2026 #MilanoCortinaOlympics2026 pic.twitter.com/ldMkdeN7PZ — DrownedMadonna (@DrownedMadonna) February 17, 2026

Historias recomendadas:

Shakira Hablando en Chino Se Hace Viral por Año Nuevo Lunar 2026; ¿Qué Palabras Dijo?

Pitbull Quiere Romper un Récord Guinness con la Mayor Reunión de Personas con Calvas