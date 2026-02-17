Pitbull Quiere Romper un Récord Guinness con la Mayor Reunión de Personas con Calvas

El rapero y cantante Pitbull anunció que intentará establecer un nuevo Récord Guinness durante su presentación principal en el festival BST Hyde Park en Londres el próximo 10 de julio, convocando a la mayor cantidad de personas usando bald caps (gorras que simulan calvicie) en un mismo lugar.

La idea nació cuando la tendencia de asistir a sus conciertos con el estilo característico de Pitbull, traje elegante, lentes oscuros y bald cap, se popularizó entre sus seguidores, al punto de que videos con multitudes luciendo calvas falsas se volvieron virales en redes sociales.

Shakira Emociona a Fans al Cantar Junto a sus Hijos en Concierto de Buenos Aires

“Guinness Book of World Records, prepárate para todos los Bald-E’s que se reunirán el 10 de julio en Hyde Park”, dijo Pitbull emocionado en un mensaje dirigido a sus fans, refiriéndose al apodo cariñoso para quienes adoptan la estética de calvo en sus shows.

El artista, conocido internacionalmente como Mr. Worldwide, agradeció el apoyo y la pasión de sus seguidores, invitándolos a sumarse a este inusual intento de récord.

¿Cómo surgió la idea?

El planteamiento de romper el récord para la mayor reunión de personas con bald caps surgió tras una sugerencia de Greg James, presentador de la radio BBC Radio 1, quien propuso el reto a través de un mensaje de texto.

Pitbull respondió positivamente, lo que desató la organización del récord.

Pitbull, cuyo repertorio incluye éxitos como “Timber”, “Fireball” y “Time Of Our Lives”, encabeza el cartel del festival junto a otros artistas internacionales, en un evento que promete una experiencia musical y ahora también un hito mundial si logran la cifra récord en gorras de calvas.

Historias recomendadas:

Fátima Bosch Aclara Por Qué Se Desvaneció en Desfile: Esto Dijo sobre su Estado de Salud

Christian Nodal y Ángela Aguilar Sí Quedaron en Medio de Balacera en Ataque en Zacatecas

Integrantes de Morat Viven Momento de Tensión Tras Ser Atacados Presuntamente por un ‘Therian’