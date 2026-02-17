Fátima Bosch Aclara Por Qué Se Desvaneció en Desfile: Esto Dijo sobre su Estado de Salud

Fátima Bosch, actual Miss Universo. rompió el silencio luego del susto que vivió el pasado domingo durante un desfile en Ecuador, donde se desvaneció frente a miles de asistentes y generó preocupación en redes sociales.

El incidente ocurrió en Ambato, durante la celebración de la tradicional Fiesta de la Fruta y de las Flores, cuando la reina de belleza se encontraba saludando al público desde un carro alegórico. En los videos que usuarios de internet subieron a redes, se observa cómo Bosch empieza a tambalearse, se sujeta de una barandilla y finalmente cae de rodillas antes de ser auxiliada por el personal del evento.

Lo que dijo Fátima Bosch

A través de sus redes sociales, la reina de belleza mexicana agradeció el apoyo y cariño que recibió tras el desvanecimiento y ofreció una explicación clara de lo sucedido:

“El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad. Gracias por su apoyo y cariño incondicional siempre”.

Con este comunicado, Bosch buscó tranquilizar tanto a sus seguidores como a quienes estaban pendientes de su evolución, descartando que se tratara de un problema de salud grave.

Sus actividades como Miss Universo continúan

Tras el episodio, la reina de belleza fue atendida de inmediato por el equipo de apoyo y se retiró del desfile para recuperarse. Aunque tomó un breve descanso, confirmó que su estado de salud es estable y que continuará con su agenda internacional, que incluye actividades programadas en Ecuador hasta el 18 de febrero.

