Christian Nodal y Ángela Aguilar Sí Quedaron en Medio de Balacera en Ataque en Zacatecas

Aunque Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron reportados fuera de peligro después de que se reportara un enfrentamiento armado en las inmediaciones del rancho 'El Soyate', propiedad de la familia Aguilar, el Fiscal de Zacatecas reveló que ambos cantantes fueron testigos de este operativo.

De acuerdo con el Fiscal General del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, la pareja se encontraba saliendo del rancho cuando se desató un enfrentamiento en la carretera federal 54, donde fuerzas de seguridad realizaban un operativo para capturar a presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“De muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados”, explicó el funcionario.

Aunque el momento fue crítico, las autoridades descartaron que el ataque estuviera dirigido contra ellos, y ninguno de los artistas resultó herido, ni sus vehículos presentaron daño alguno, dijo el fiscal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Están Fuera de Peligro; Desmienten Ataque en su Contra

Se refugiaron en la casa principal de Pepe Aguilar

Según el fiscal, tras percatarse de la balacera, Nodal y Aguilar, acompañados de su propio equipo de seguridad privada, retrocedieron y se refugiaron en la casa principal del rancho familiar. Una vez controlada la situación, las autoridades les brindaron apoyo para trasladarse por vía terrestre al aeropuerto de Zacatecas, donde abordaron un vuelo con destino a la Ciudad de México.

Camacho Osnaya también desmintió versiones que señalaban que la pareja fue trasladada por un helicóptero gubernamental y aclaró que el acompañamiento se realizó en sus propios vehículos hasta salir de Villanueva.

Contrario a versiones en redes que hablaban de un estado de shock, el fiscal aseguró que ninguno de los dos estaba en shock emocional y que contaban con un robusto equipo de seguridad contratado de forma particular.

Reportes posteriores señalan que la pareja ya se ha dejado ver en público en perfecto estado de salud tras el incidente, y han pedido a sus allegados no alarmarse por los hechos.

