Shakira Hablando en Chino Se Hace Viral por Año Nuevo Lunar 2026; ¿Qué Palabras Dijo?

Shakira demostró su talento para los idiomas ante sus seguidores en todo el mundo al compartir un mensaje en chino mandarín con motivo del Año Nuevo Lunar 2026, que se celebra este febrero en gran parte de Asia y entre comunidades chinas en todo el planeta.

En un video publicado en sus redes sociales, la cantante se dirige directamente al público de China en su propio idioma, como muestra de la cercanía que tiene con sus fans de ese país y del impacto global de esta festividad tradicional.

Shakira Emociona a Fans al Cantar Junto a sus Hijos en Concierto de Buenos Aires

¿Qué palabras dijo Shakira en chino?

Aunque el clip es breve, Shakira pronuncia con claridad varias frases festivas en mandarín, incluyendo expresiones de buenos deseos por el inicio del nuevo ciclo.

Entre las palabras escuchadas se encuentran saludos clásicos como “新年快乐” (Xīnnián Kuàilè), que se traduce como “Feliz Año Nuevo”, y otras palabras con las que desea prosperidad y alegría para el año que inicia, correspondiente al Año del Caballo según el zodiaco lunar chino.

El saludo, fue interpretado por muchos como una muestra del respeto de Shakira por las tradiciones culturales más allá del mundo hispanohablante y angloparlante. Las personas comentaron sobre su sorprendente pronunciación y el especial esfuerzo de la artista por hablar en un idioma tan diferente al suyo.

El mensaje también coincidió con el auge de la presencia global de Shakira gracias a su extensa y triunfadora gira mundial, así como con sus actividades sociales y artísticas recientes, lo que ayudó a amplificar la difusión del saludo.

Historias recomendadas:

El Efecto Bad Bunny: Duolingo Registra Aumento de Alumnos de Español Tras Show del Super Bowl

Rufus du Sol en México 2026: Fecha, Lugar y Cómo Comprar Boletos en la Preventa

Arrestan al Actor Shia LaBeaouf por Protagonizar un Altercado en Bar de Nueva Orleans