Arrestan al Actor Shia LaBeaouf por Protagonizar un Altercado en Bar de Nueva Orleans

El actor Shia LaBeouf, de 39 años, fue detenido en las primeras horas del martes 17 de febrero tras un altercado en plena celebración del Mardi Gras en Nueva Orleans, donde, según reportes policiales y de testigos, su comportamiento incómodo y agresivo terminó en cargos de violencia.

La policía de Nueva Orleans acudió al área de Faubourg Marigny, cerca del famoso Barrio Francés, alrededor de la 1:00 a.m. después de recibir múltiples llamados por disturbios en un local conocido como Royal Street Inn and Bar.

Fuerzas de seguridad y personal del establecimiento relatan que LaBeouf fue inicialmente expulsado por causar desorden y mostrarse agresivo, y al salir aparentemente volvió a entrar para confrontar a otras personas, propinando golpes a dos hombres.

De acuerdo con los documentos judiciales, el actor enfrenta dos cargos de agresión simple. Tras el incidente, algunos clientes y transeúntes lograron contenerlo hasta que las autoridades llegaron.

Fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por lesiones menores y luego ingresado sin derecho a fianza al Orleans Parish Prison. Está programada su comparecencia ante un juez este mismo día.

LaBeouf habría estado de fiesta por varios días

Testigos en bares de Uptown y el Barrio Francés describieron un panorama progresivamente frenético durante los días previos: LaBeouf fue visto recorriendo distintos establecimientos sin camisa, alcoholizado y, en ocasiones, insistiendo en locales con reglas estrictas de entrada. Empleados de uno de los bares contaron que incluso intentó fungir como “bartender famoso” y usó el clásico comentario “¿Sabes quién soy?” al ser rechazado para entrar.

Las imágenes que circulan en redes y que varios portales como TMZ difundieron muestran al actor sin camisa, recibiendo asistencia de paramédicos después de la pelea, cerveza en mano y en compañía de otras personas durante la celebración.

La lucha de Shia LaBeouf por la sobriedad

LaBeouf ha hablado en entrevistas sobre sus esfuerzos de sobriedad y cómo personas cercanas, como su entonces pareja FKA Twigs, lo ayudaron a mantenerse alejado del alcohol tras controversias pasadas.

