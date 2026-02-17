Rufus du Sol en México 2026: Fecha, Lugar y Cómo Comprar Boletos en la Preventa

RÜFUS DU SOL confirmó su regreso a México como parte de su North America Tour 2026, y la cita promete ser uno de los conciertos más grandes del próximo año en la capital del país.

La banda australiana se presentará el sábado 4 de julio de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la CDMX, acompañados por invitados especiales: Maribou State y Peces Raros.

Si quieres asegurar tu lugar, aquí te contamos todas las fechas de preventa y cómo comprar boletos.

Profeco Vigilará la Venta de Boletos para Conciertos de BTS en México

¿Cuándo y dónde será RÜFUS DU SOL en México?

Fecha: Sábado 4 de julio de 2026

Lugar: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

El show forma parte de su gira por Norteamérica y promete un montaje audiovisual a gran escala, característico de la banda, con un setlist que podría incluir temas como “Innerbloom”, “Alive” y “On My Knees”.

Fechas de preventa y venta general

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y estas son las fechas confirmadas:

Venta Beyond: 23 de febrero – 9:00 AM

Preventa Priority: 24 de febrero – 9:00 AM

Venta a Fans: 24 de febrero – 10:00 AM

Preventa Banamex: 25 de febrero – 2:00 PM

Venta General: 26 de febrero – 11:00 AM

¿Cómo funciona la Venta a Fans?

Para participar en la Venta a Fans es necesario registrarse previamente en el sitio oficial (https://livemu.sc/rufusdusol).

El acceso estará ligado a la cuenta de Ticketmaster con la que se realice el registro.

La fecha límite para registrarse es el 23 de febrero a las 9:00 AM.

Se podrán pagar boletos con tarjetas de cualquier banco, débito o crédito.

Límite de compra: 4 boletos por persona.

Los meses sin intereses no están confirmados para esta fase.

¿Habrá meses sin intereses?

Sí. Durante la preventa Banamex habrá 3 Meses Sin Intereses en compras mayores a $3,000 MXN pagando con tarjetas de crédito Banamex.

Los precios oficiales aún no han sido anunciados.

Historias recomendadas:

Arrestan al Actor Shia LaBeaouf por Protagonizar un Altercado en Bar de Nueva Orleans

Pitbull Quiere Romper un Récord Guinness con la Mayor Reunión de Personas con Calvas

Christian Nodal y Ángela Aguilar Sí Quedaron en Medio de Balacera en Ataque en Zacatecas