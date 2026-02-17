¿De Qué Murió la Hija de Tommy Lee Jones? Revelan Causa de Muerte de Victoria Jones

La causa de la muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, ha sido oficialmente determinada por las autoridades de San Francisco, más de un mes después de que fuera hallada sin vida en un hotel de la ciudad.

¿Quién Fue Brigitte Bardot, Actriz que Marcó al Cine Frances?

¿De qué murió Victoria?

La Oficina del Forense Jefe de San Francisco informó que Victoria, de 34 años, falleció por los efectos tóxicos de la cocaína, y que su deceso fue clasificado como accidental tras la autopsia y los análisis correspondientes.

Jones fue hallada el 1 de enero de 2026 en el Fairmont San Francisco Hotel, donde personal del lugar reportó una emergencia médica en la madrugada y los equipos de respuesta la encontraron sin signos vitales en el pasillo de la planta 14, alrededor de las 2:52 a.m. local.

El informe del Departamento de Bomberos y la grabación del despacho original revelaron que el incidente fue registrado como un “código 3 por sobredosis, cambio de color”, una referencia que indica signos de cianosis, un síntoma asociado a la falta de oxígeno en sangre durante una posible sobredosis.

¿Quién era Victoria Jones?

Victoria había incursionado en la actuación durante su juventud con apariciones menores en cine y televisión. En los últimos años, enfrentaba problemas vinculados al consumo de sustancias, incluidos arrestos y cargos relacionados con drogas y conductas públicas, según registros judiciales y reportes previos de medios estadounidenses.

La familia del actor, quien también compartió varios eventos públicos con su hija a lo largo de los años, emitió una declaración agradeciendo mensajes de apoyo y solicitando respeto a su privacidad en este difícil momento.

Historias recomendadas:

Arrestan al Actor Shia LaBeaouf por Protagonizar un Altercado en Bar de Nueva Orleans

Shakira Hablando en Chino Se Hace Viral por Año Nuevo Lunar 2026; ¿Qué Palabras Dijo?