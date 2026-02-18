Bad Bunny Protagonizará su Primera Película de la mano de Residente: ¿De Qué Trata y Quién Sale?

Bad Bunny dará un paso histórico en su carrera al protagonizar su primer papel principal en cine con Porto Rico, un ambicioso proyecto cinematográfico dirigido por Residente (René Pérez Joglar).

La película, que marca el debut como director de largometraje del artista puertorriqueño Residente, ha sido descrita por la producción como un épico “Western caribeño” y drama histórico, inspirado en hechos reales y centrado en la compleja y controvertida historia de Puerto Rico como territorio no incorporado de Estados Unidos.

Bad Bunny Brilla en Levi’s Stadium con Show Histórico y Homenaje a Puerto Rico

¿De qué tratará Porto Rico?

De acuerdo con Residente, la película busca ofrecer una mirada intensa y honesta al pasado de la isla, explorando conflictos, luchas de poder y la identidad cultural que ha definido a generaciones de puertorriqueños.

Residente, quien también coescribió el guion junto al ganador del Óscar Alexander Dinelaris, ha señalado que este proyecto “es una reafirmación de quiénes somos” y un sueño que ha perseguido desde la infancia.

Aunque los detalles de la trama aún se mantienen bajo reserva, la película se describe como una combinación de géneros para narrar episodios significativos de la historia de la isla caribeña.

Bad Bunny, protagonista y puente cultural

Aunque Bad Bunny ya había incursionado en papeles secundarios en la pantalla grande, Porto Rico marcará su primera vez como protagonista absoluto.

Este rol representa una extensión de la presencia cultural del artista más allá de la música, tras momentos claves en su carrera como su destacado espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl 2026 y su creciente participación en proyectos cinematográficos.

Además de Benito, el proyecto cuenta con un elenco de alto perfil internacional, incluyendo Javier Bardem, Edward Norton y Viggo Mortensen, lo que eleva las expectativas alrededor de la producción.

Además, el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu figura como uno de los productores ejecutivos.

Edward Norton, que participa también como productor, ha comparado la ambición del filme con grandes clásicos del cine, destacando la colaboración entre Residente y Bad Bunny como una combinación explosiva que puede traducirse en una obra con impacto tanto artístico como cultural.

Hasta el momento no se han anunciado fechas oficiales de rodaje o estreno, pero la noticia ya ha generado expectación entre fans y expertos de la industria.

