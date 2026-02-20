¿Qué artistas estarán en Tecate Emblema 2026? Cartel incluye a Jonas Brothers y más

El festival Tecate Emblema 2026 ha revelado su cartel oficial, confirmando un lineup que mezcla estrellas internacionales, figuras del pop contemporáneo, propuestas alternativas y grandes exponentes urbanos.

¿Cuándo es el Tecate Emblema 2026?

El evento se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Entre los nombres más llamativos se encuentran Paris Hilton y Jonas Brothers, la banda pop estadounidense que ha recuperado gran parte de su popularidad en los últimos años.

Además de estas estrellas globales, el festival traerá a otros artistas de talla internacional como Louis Tomlinson y Zara Larsson, figuras que han dominado las listas pop en los últimos años.

El cartel de Tecate Emblema 2026 está diseñado para ofrecer una experiencia diversa. Algunos de los actos confirmados incluyen:

Kenia Os, una de las voces más influyentes del pop en español actual.

Jot Dog y Santos Bravos, representantes del pop y rock latino.

Bruses, Hercules & Love Affair, Nsqk y Orville Peck, propuestas más alternativas dentro del cartel.

Artistas urbanos y de ritmo contemporáneo como Cazzu, Sech y Emjay, que suman energía al lineup con sonidos cercanos al reguetón y R&B.

Gloria Trevi, una de las grandes figuras del pop mexicano y presencia destacada del festival.

Estos son todos los artistas que verás en el Emblema 2026:

Preventa y venta general del Tecate Emblema

Tecate Emblema, que celebra su quinta edición en 2026, se ha consolidado como una de las plataformas musicales más importantes del país, caracterizada por su enfoque curatorial que integra géneros variados y artistas internacionales con talento latinoamericano.

La preventa Banamex se celebrará el 25 de febrero de 2026 y la venta general el 26 de febrero.