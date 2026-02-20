¿Qué Pasó en el Zócalo CDMX Hoy? Manifestantes Trans Realizan Destrozos en Edificios Públicos

Un grupo de manifestantes trans protestan esta tarde afuera de los edificios del Gobierno de la CDMX en inmediaciones del Zócalo.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un colectivo LGBTQ+, quienes al llegar a la zona retiraron las vallas que protegen edificios públicos con la intención de ingresar para ser escuchados.

El grupo de personas trans se encuentra al exterior de las Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, ubicadas en Plaza de la Constitución #2 en la Colonia Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos en los que se observa a las personas trans retirar las vallas que protegen el inmueble y gritar diversas consignas. La ciudadanía que ocupaba las escalinatas se retiró para evitar quedar en medio de la protesta.

Asimismo, se puede ver la presencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos, quienes ocupan chalecos morados y están atentos al desarrollo de la movilización.

¿Qué exigen las personas trans en el Zócalo de CDMX?

La manifestación es por un colectivo de personas trans, principalmente mujeres, quienes exigen acceso a la vivienda digna para ellas. Entre sus demandas piden que se les entregue el inmueble que las autoridades se habían comprometido a prestarles desde septiembre de 2025.

Asimismo, piden que se les asigne un predio para la construcción de vivienda social para quienes han pasado por un proceso de reinserción.

La protesta en el Zócalo de CDMX también es para que se incorpore al apoyo para la renta del “Proyecto de Vivienda en Conjunto” a otras personas pertenecientes a la organización.

Bloqueo terminó en riña con policías

La manifestación de este viernes en el Zócalo se suma a otra movilización que llevaron a cabo las personas trans el viernes 13 de febrero. Esa noche bloquearon el Paseo de la Reforma y el Eje 2 Norte, con la finalidad de ser visibilizadas y así exigir a las autoridades el acceso a la vivienda digna en la CDMX.

Luego de cerrar por varias horas el paso vehicular, se retiraron. Sin embargo, caminaron hacía la estación de Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), conocida como "La Ronda", en este sitio lanzaron piedras y destrozaron las instalaciones.

Lo anterior provocó la intervención de elementos de la SSC, quienes detuvieron a 9 personas para trasladarlas hasta una agencia del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

