Bloqueo Termina en Riña en Paseo de la Reforma y el Eje 2 Norte en CDMX; Así Fue la Movilización

Una protesta de personas trans terminó en riña con policías de la Ciudad de México, luego de un bloqueo sobre Paseo de la Reforma y el Eje 2 Norte; esto pasó.

Según los primeros reportes, las manifestantes cerraron la circulación sobre las avenidas principales ubicadas en la colonia Peralvillo. Luego de que lograron llegar a un acuerdo con autoridades, procedieron a retirarse del lugar y permitir el paso de los vehículos. Sin embargo, en ese momento comenzaron las agresiones.

Las manifestantes se dirigieron hasta la Estación de Policía "La Ronda" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en ese sitio las ciudadanas lanzaron piedras y otros objetos a las instalaciones. Los elementos de la corporación que daban seguimiento a la protesta en Reforma, de inmediato intervinieron.

Esto desató un enfrentamiento entre las personas trans y policías, con la intención de frenar las agresiones y lograr su detención.

¿Qué pasó en la riña entre personas trans y policías?

Los integrantes de la SSC cercaron a las manifestantes y las llevaron al interior de la estación de policía, otras personas fueron alcanzadas en el puente peatonal. Posteriormente, algunos policías levantaron sus escudos para evitar que los medios de comunicación captaran aspectos de lo que ocurría.

Al momento, se realiza un operativo para trasladar a las personas detenidas donde se definirá su situación jurídica. En tanto, la SSC informó que personal de la Policía Metropolitana de la SSC detuvo a nueve personas, quienes exigían el acceso a vivienda digna en la ciudad.

Entre ellas siete de la comunidad LGBTTIQ+ que, durante una manifestación en el Paseo de la Reforma y el Eje 2 Norte, dañaron los cristales de la estación de Policía que ahí se ubica, por lo que fueron trasladadas ante el Juez Cívico.

