¿Quién es ‘El Braca’, Líder Criminal por el Que se Desató Ataque Afuera de Rancho de Los Aguilar?

La detención de “El Branca”, un objetivo prioritario para las autoridades, desató un enfrentamiento en inmediaciones de propiedades de Los Aguilar, en Villanueva, Zacatecas, pero, ¿quién es este líder criminal?

De acuerdo con los primeros reportes, la alerta se encendió por la cercanía de las propiedades de la casa del cantante Pepe Aguilar y del rancho de su hija, Ángela.

Las autoridades indicaron que elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) realizaban labores operativas a la altura de la comunidad de Tayahua, cuando fueron objeto de una agresión armada.

La situación fue controlada de manera inmediata y se reforzó la seguridad en la zona con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno

Ángela Aguilar y su esposo, Cristian Nodal, iban saliendo de una de las propiedades cuando en una zona de curvas quedaron en medio del fuego cruzado. Sin embargo, no resultaron lesionados.

En tanto, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad dijo que la agresión fue dirigida contra una unidad policial en funciones y no contra particulares; es decir, que los integrantes de la familia Aguilar no resultaron lesionados.

Durante este ataque armado derivado de la detención de “El Branca”, se confirmó que no hay registro de bajas entre los uniformados. Pero, ¿qué se sabe de “El Branca?

Video: Detienen a ‘El Braca’ y Tres Criminales Más en Zacatecas Tras Ataque Armado Cerca del Rancho de Los Aguilar

¿Quién es “El Branca”, líder criminal detenido cerca del rancho de Los Aguilar?

“El Branca” es considerado un líder criminal objetivo prioritario para las autoridades, debido a que se le identifica como operador logístico de organizaciones criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del municipio de Tabasco.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Muguerza, aseguró que hay tres personas identificadas con el alias “El Braca” (padre, hijo y hermano), pero el detenido durante este operativo es uno de los hermanos, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez.

Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez, "El Braca", fungía como pieza clave en las operaciones del CJNG en Zacatecas y los límites con Jalisco. Debido a su importancia en la organización criminal, sujetos intentaron “recuperarlo” cuando era trasladado por la Fuerza de Reacción Inmediata hacía las instalaciones de la Fiscalía en Zacatecas.

El convoy que custodiaba el traslado de “El Braca” fue blanco de una agresión con un artefacto explosivo, lo que desató la movilización en la zona.

De acuerdo con las autoridades durante estas acciones se logró la detención de 4 personas identificadas como:

Alberto “N”, de 47 años

Claudio “N”, de 18 años

Juan “N”, de 21 años

Flavio Alberto “N”, “El Braca”, de 38 años, este último identificado como el jefe de plaza de una célula criminal que operaba en el municipio de Tabasco

“El Braca”, detenido durante el ataque en inmediaciones de las propiedades de Los Aguilar, en Villanueva, Zacatecas, se encuentra bajo custodia de las autoridades, por lo que se espera que en las próximas horas se determine su situación jurídica por delitos relacionados con delincuencia organizada.

