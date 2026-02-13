“No Era un Ataque a Ellos”: Sheinbaum Sobre Enfrentamiento Cerca del Rancho Aguilar en Zacatecas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló hoy, 13 de febrero de 2026, sobre el enfrentamiento en Zacatecas, que se registró cerca del rancho de la familia de Pepe Aguilar, y descartó que se tratara de un ataque contra ellos.

En contexto: La noche del jueves, se reportó un enfrentamiento en el municipio de Villanueva, en Zacatecas, cerca de la casa de Pepe Aguilar y del rancho de su hija Ángela.

La noche del jueves, se reportó un enfrentamiento en el municipio de Villanueva, en Zacatecas, cerca de la casa de Pepe Aguilar y del rancho de su hija Ángela. En redes sociales, el cantante Pepe Aguilar publicó un comunicado en el que aclaró que él no estaba en Zacatecas, sino en la Ciudad de México, y afirmó que su familia está bien.

Pepe Aguilar dijo que se realizó un operativo y que “como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra”

Este viernes, autoridades de Zacatecas informaron que fueron detenidas 4 personas, entre ellas el jefe de plaza de una célula delictiva.

En la conferencia mañanera de este viernes, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que el ataque ocurrido en Villanueva, Zacatecas, “no tenía que ver ni con ellos ni nada”.

Sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar ellos. Afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió hubo comunicación con ellos para su protección.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la familia de Pepe Aguilar no fue atacada en Zacatecas; "iban pasando por donde había un operativo y todos están bien”. pic.twitter.com/qdeuCnFdNC — NMás (@nmas) February 13, 2026

Información en desarrollo...

