Detienen a 4 Luego de Ataque Cerca de Rancho de los Aguilar en Zacatecas

Fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro hombres, entre ellos el jefe de plaza de una célula delictiva, luego del ataque ocurrido en el municipio de Villanueva, Zacatecas, cerca de la casa de Pepe Aguilar y del rancho de su hija Ángela.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado dio a conocer que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad confirmó la desarticulación de la célula delictiva luego de un operativo coordinado en la zona.

De acuerdo con las autoridades, gracias a la acción conjunta se logró la detención de Alberto “N”, de 47 años; Claudio “N”, de 18 años; Juan “N”, de 21 años y Flavio Alberto “N”, de 38 años, este último identificado como el jefe de plaza de una célula criminal que operaba en el municipio de Tabasco.

¿Qué sucedió en Zacatecas?

Según la información oficial, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) realizaban labores operativas a la altura de la comunidad de Tayahua, cuando fueron objeto de una agresión armada.

“La situación fue controlada de manera inmediata y se reforzó la seguridad en la zona con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno: Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ)”, indicó la SSP.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad además dijo que la agresión fue dirigida contra una unidad policial en funciones y no contra particulares, y también confirmó que no se tiene registro de bajas entre los uniformados.

Aseguramiento de armamento

Además de los cuatro detenidos, los agentes también lograron el aseguramiento de lo siguiente:

Tres armas largas.

10 cargadores abastecidos.

Cuatro chalecos balísticos.

50 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas.

42 dosis de polvo granulado en color blanco con características similares a la metanfetamina (cristal).

26 dosis con polvo blanco con características similares a la cocaína.

36 bolsitas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Dos paquetes con explosivos.

Cordón detonante; estopines; un control detonante.

Una camioneta marca Chevrolet.

Los detenidos, el armamento, la droga, los explosivos y demás indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la investigación correspondiente.

