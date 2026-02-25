Se Registra Microsismo en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
El Servicio Sismológico Nacional reportó un microsismo este miércoles en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a las 18:05 horas.
Este miércoles, 25 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo con epicentro en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, a las 18:05:05 horas, tiempo del Centro de México.
De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.3 y una profundidad de 1.6 kilómetros, con coordenadas epicentrales en los 19.369° de latitud norte y -99.274° de longitud oeste.
¿Por qué no sonó la alerta sísmica en la CDMX?
El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, explicó el motivo por el que las alarmas no se activaron.
"Recordamos a la ciudadanía que cuando el epicentro es la capital, no hay activación de las alertas", señaló Guerrero Chiprés.
Coordinación entre autoridades capitalinas
El funcionario informó además que las instituciones de seguridad y protección civil de la ciudad se mantuvieron en contacto ante el evento.
Mantenemos constante comunicación con @SGIRPC_CDMX, @SSC_CDMX, monitoreamos sus comentarios y atendemos a través del 9-1-1 desde el @C5_CDMX
