Se Registra Microsismo en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México

Este miércoles, 25 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo con epicentro en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, a las 18:05:05 horas, tiempo del Centro de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.3 y una profundidad de 1.6 kilómetros, con coordenadas epicentrales en los 19.369° de latitud norte y -99.274° de longitud oeste.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en la CDMX?

El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, explicó el motivo por el que las alarmas no se activaron.

"Recordamos a la ciudadanía que cuando el epicentro es la capital, no hay activación de las alertas", señaló Guerrero Chiprés.

Coordinación entre autoridades capitalinas

El funcionario informó además que las instituciones de seguridad y protección civil de la ciudad se mantuvieron en contacto ante el evento.

