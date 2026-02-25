Trabajadores del Gobierno de CDMX Marchan Rumbo al Zócalo; Estas son sus Demandas

La tarde de este miércoles 25 de febrero 2026, salió una marcha en dirección al Zócalo convocada por la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo. La movilización partió desde dos puntos, la estación Chabacano del Metro y el cruce de Reforma e Insurgentes, ambos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Noticia relacionada: ¿Habrá Bloqueos? Estos Son la Ruta y Horario de Marcha en CDMX Hoy 25 de Febrero 2026

Los integrantes de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo exigen diálogo con el gobierno de Clara Brugada, en demanda de mejoras en sus condiciones de trabajo.

Desde antes de las 17:00 horas, trabajadores y comerciantes se concentraron en las inmediaciones del Metro Chabacano. El fenómeno se repitió en el Paseo de la Reforma.

La marcha de trabajadores y comerciantes culminará en el Zócalo, frente a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México.

Marcha de trabajadores de la CDMX hoy; exigen mejoras laborales. Foto: N+

Entre las organizaciones de sindicalistas y comerciantes que se sumaron a esta convocatoria están:

Unión General de Trabajadores de México

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México

Sindicato Nacional de Trabajadores de los Pueblos Originarios al Cuidado del Bosque

Sindicato de Trabajadores de Trolebuses, Tren Ligero Mexicano y Cablebus

Base Trabajadora del Poder Judicial de la Ciudad de México “Planilla Blanca”

Centros de Desarrollo Infantil en las Alcaldías de la Ciudad de México

Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo

Trabajadoras Organizadas del Instituto para el Envejecimiento Digno

Asamblea General Pilares

Agrupación “Queremos Trabajo Digno”

Sindicato de Bomberos “Resistencia y Libertad”

Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud

Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado de la Ciudad de México

Previamente, la avenida Juárez ya había quedado bloqueada por manifestantes que exigían la aparición de cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa. Los turistas Óscar, Javier, Gregorio y Omar son originarios de Ixtlahuaca, Estado de México, y acudieron a Sinaloa de vacaciones.

Marcha de comerciantes y sindicalistas se dirige al Zócalo. Foto: N+

Previo al inicio de la manifestación, León Enrique Espinosa, coordinador general del Comité Organizador del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado de la Ciudad de México, declaró a N+ que la marcha se debía al “hartazgo” ante la falta de atención gubernamental.

Hemos tomado la decisión de marchar al Zócalo para entregarle un escrito a la jefa de gobierno, en el que vamos a solicitar una audiencia, a efecto de exponerle nuestras legítimas demandas.

Y añadió: