¿Habrá Bloqueos? Estos Son la Ruta y Horario de Marcha en CDMX Hoy 25 de Febrero 2026

Se ha anunciado una marcha más en la Ciudad de México este miércoles 24 de febrero 2026. Pese a no tener una cifra previa confirmada sobre la asistencia, ya se ha manejado como megamarcha. En medio de las obras y las complicaciones que se acumulan a diario para el tránsito en la capital, en N+ te compartimos los detalles de esta movilización, de horario a ruta.

Previamente te hemos dado a conocer la respuesta de algunas de las dudas más recurrentes para los automovilistas en la capital, como es si se activará el Doble Hoy No Circula, así como las protestas para hoy.

¿Dónde será la mega marcha este 25 de febrero 2026 en CDMX?

Distintas organizaciones de comerciantes y trabajadores anunciaron este lunes una movilización en la Ciudad de México para exigir, entre otras cosas, para llamar a parar la precarización laboral.

A través de una conferencia con una convocatoria extendida en redes sociales, asociaciones como el Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado, anunciaron que saldrán a las calles con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Los puntos de los que partirá la llamada mega marcha son:

Metro Chabacano: Ubicado en la Calzada San Antonio Abad, colonia Vista Alegre

Avenida Reforma esquina Insurgentes

Debido a estos puntos anunciados, se prevé que las rutas que sigan —y calles que presenten cortes viales o bloqueos— son:

Calzada San Antonio Abad - calle 20 de Noviembre - Plaza de la Constitución

Avenida Reforma - Avenida Juárez - calle 5 de mayo - Plaza de la Constitución

Hasta el momento no se han anunciado cierres de calles alternas, ni de estaciones del Metro debido a esta movilización, pero te recomendamos mantenerte informado a través de N+ y N+ Foro.

¿A qué hora es la mega marcha en CDMX?

La convocatoria fue realizada para las 17:00 horas y se espera que los manifestantes partan a esa hora de los dos puntos que más arriba te confirmamos.

El titular de la organización del Partido de Comerciantes Popular y Trabajador No Asalariado refirió que esta marcha servirá para alzar la voz en contra de la prohibición del comercio en la vía pública.

