Marchas HOY 24 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
N+
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
COMPARTE:
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 24 de febrero de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.
Marcha
Cuauhtémoc
09:00 Horas. Familiares y amigos de militar desaparecido marcharán del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino.
Concentraciones
Venustiano Carranza
08:00 Horas. El Frente Nacional por las 40 Horas se concentrará en la Cámara de Diputados en Emiliano Zapata No. 854, Col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.
Exigen se incorporen dos días de descanso en la propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
19:45 Horas. Ohtlichiqxs rodarán del Kiosco de Alameda Central con destino al Memorial Colegio Rebsamen, en Canal de Miramontes sin número, colonia Coapa, alcaldía Coyoacán.
Xochimilco
20:30 Horas. Xochimilco en Bici rodará de Prolongación División del Norte No. 4901, Col. San Lorenzo la Cebada con destino al Parque de la Bombilla, Av. de la Paz A, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Historias recomendadas:
- ¿Bancos y Aerolíneas Normalizan Operaciones Este 24 de Febrero luego de Muerte de "El Mencho"?
- Código Rojo Jalisco: ¿Cuándo Desactivan Emergencia tras Muerte del “Mencho”? Dan Fecha Estimada
- Sarampión en México 2026: Reportan Casi 11 Mil Casos y Sube a 32 Muertes, Hoy 23 de Febrero
Con información de SSCCDMX
LECQ