¿Activan Doble No Circula 25 de Febrero 2026 por Contingencia en CDMX y Edomex? Lista de Autos

Con el riesgo latente de que haya una nueva contingencia ambiental, los automovilistas deben estar pendientes de si se activa el Doble Hoy No Circula 25 de febrero de 2026, y acá te mantenemos actualizado con las últimas noticias sobre cómo aplica y la lista de autos con restricción mañana en CDMX y Edomex.

Luego de que por varios días se presentara una muy mala calidad del aire en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se mantienen en alerta por los altos niveles de contaminación.

Esto debido a que es temporada de partículas y las condiciones climatológicas favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, de ahí que hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental y el Doble No Circula que afectaría a más carros, hologramas, engomados y terminaciones de placas de lo habitual.

Video. CDMX Suma más de 100 Contingencias Ambientales desde 1988: Principales Contaminantes

¿Habrá Doble Hoy No Circula mañana por contingencia?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de partículas PM2.5 y PM10 por lo que el riesgo es muy alto para la población. De ahí que exista posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana.

Noticia relacionada. Multa por Contingencia Ambiental: Esto Cuesta Sacar el Coche del Corralón por Hoy No Circula

Sin embargo, las condiciones climáticas podrían ayudar a dispersar los contaminantes, de ahí que se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación seguirán y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

¿Cómo aplicaría el Doble No Circula 25 de febrero? Lista

De momento no está activo el Doble Hoy No Circula, sin embargo en caso de que se apliquen las medidas para proteger a la población. Así sería la restricción por contingencia ambiental este miércoles 25 de febrero de 2026:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

no puede salir a las calles Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4

con engomado y terminación de Carros con placas foráneas, conoce cuáles son

Noticia relacionada. ¿Las Motos Circulan en Contingencia Ambiental? En Este Momento Entran en el Doble Hoy No Circula

Hoy No Circula miércoles 25 de febrero: ¿Qué autos no circulan?

Debido a que hasta el momento no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el programa operará con normalidad este miércoles 25 de febrero 2026 con la misma restricción vehicular, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado ROJO, terminación de placas 3 y 4

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son los vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con hologramas 00, 0, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México se aplica el miércoles 25 de febrero en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

Historias recomendadas