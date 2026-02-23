¿Vuelve la Contingencia y Doble No Circula 24 de Febrero 2026? Así Aplica en CDMX y Edomex

La calidad del aire en el Valle de México se ha visto afectada por altos niveles de contaminación atmosférica en los últimos días, por lo que constantemente los automovilistas se preguntan si hay contingencia ambiental y si aplica el Doble Hoy No Circula este 24 de febrero 2026. Por ello, acá en N+ te decimos cómo opera el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Al estar en temporada de partículas, las condiciones meteorológicas favorecen la acumulación de contaminantes en la atmósfera, por lo que una de las medidas para reducirlo es la activación de la Fase 1 de contingencia y el Doble No Circula, por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Por ello, en notas previas te contamos cómo está la calidad del aire en CDMX y Edomex hoy, pues de esto depende qué carros, hologramas, terminación de placas y engomados pueden circular en las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Video. CDMX Suma más de 100 Contingencias Ambientales desde 1988: Principales Contaminantes

¿Habrá Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en el Valle de México va de buena a aceptable en la mayoría de estaciones activas, de ahí que no existan condiciones para que se active la contingencia ambiental ni el Doble Hoy No Circula.

Noticia relacionada. ¿Qué Autos Verifican en Febrero 2026 en CDMX y Edomex? Calendario de Verificación Vehicular

De esta manera, hasta el momento ni la CAMe o el Gobierno del Estado de México han decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Cómo funciona el Doble Hoy No Circula en martes?

En caso de que los niveles de contaminación cambien en las próximas horas y CAMe decida activar el Doble No Circula hoy 24 de febrero. Así aplicaría la restricción vehicular por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles.

no puede salir a las calles. Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8.

con engomado ROSA y terminación de Carros con placas foráneas, checa cuáles son.

Noticia relacionada. ¿Citas para la Verificación Vehicular Edomex 2026? Requisitos y Pasos para Obtener Comprobante

Hoy No Circula martes 24 de febrero: ¿Qué carros no circulan?

Debido a que todo parece indicar que no se aplicará el Doble Hoy No Circula este martes, el programa de Sedema funcionará de forma habitual, por lo que solo se afectará la circulación de los carros que tengan las siguientes condiciones:

Holograma 1 y 2, engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8.

La restricción por el programa Hoy No Circula de este martes 24 de febrero 2026, que aplica desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Edomex.

¿Qué carros están exentos del Hoy No Circula 24 de febrero?

Pese a que el programa No Circula martes 24 de febrero afectará a algunos carros, no todos los automóviles cuentan con la restricción de salir a las calles, ya que estos estarán exentos este día:

Motocicletas

Autos eléctricos

Autos híbridos

Transporte público y de emergencia

Vehículos de personas con discapacidad

Vehículos con holograma 0 y 00

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo, rojo, verde y azul

Carros con holograma 1 y 2 con terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0

Historias recomendadas