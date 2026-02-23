¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX este 23 de Febrero 2026

Este lunes, 23 de febrero de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que nuevamente se active la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia, sin embargo, en el reporte de las 10:00 horas, la medida quedó descartada.

Para dar a conocer esos datos, la dependencia se basa en el índice de la calidad del aire que consta de cinco niveles:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Recuerda que este lunes, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2. Además, la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 2 a 4 °C y la máxima de 17 a 19 °C. Para Toluca, Estado de México se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 14 a 16 °C. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Calidad del aire hoy

De acuerdo con el más reciente informe de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, así está la calidad del aire:

Calidad del aire a las 13:00 horas

A las las 13:00, la calidad del aire es aceptable (amarillo), con nivel de riesgo moderado y radiación solar extremadamente alta, por lo que es indispensable la protección para todo tipo de piel, así como usar ropa de algodón que protéjalas partes expuestas del cuerpo, además de sombrero y gafas con filtro UV.

🚨 A las 13:35 horas, el Índice de #RadiaciónUltravioleta se reporta extremadamente alto en la ciudad. Toma precauciones:



▶️ Utiliza protector solar FPS 30+

▶️ Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 23, 2026

Calidad del aire a las 12:00 horas

A las 12:00 se reportó calidad del aire aceptable (amarillo), con nivel de riesgo moderado.

Calidad del aire a las 11:00 horas

A las 11:00 se reportó buena calidad del aire (verde), con nivel de riesgo bajo para la población, por lo que se puede disfrutar de las actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda usar sombrero y gafas con filtro UV y aplicar protector solar con PFS 30+.

Calidad del aire a las 10:00 horas

A las 10:00 se reportó buena calidad del aire (verde), con nivel de riesgo bajo para la población.

Calidad del aire a las 9:00 horas

A las 9:00 se reportó buena calidad del aire (verde), con nivel de riesgo bajo para la población.

se reportó (verde), con nivel de riesgo bajo para la población. Calidad del aire a las 8:00 horas

A las 8:00 se reportó buena calidad del aire (verde), con nivel de riesgo bajo.

Calidad del aire a las 7:00 horas

A las 7:00 horas, se reporta buena calidad del aire (verde), con nivel de riesgo bajo.

Calidad del aire a las 6:00 horas

A las 6:00 horas, se reporta buena calidad del aire (verde), con nivel de riesgo bajo.

Con información de N+

