¿Hay Clases 23 de Febrero 2026? Confirman Escuelas y Facultades sin Actividad por Inseguridad

La ola de violencia que se desató este domingo tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oceguera Cervantes, alías 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene en alerta a todo el país. De ahí que autoridades locales hayan determinado suspender actividades presenciales en distintos niveles educativos, por lo que en N+ te aclaramos qué escuelas y universidades no tienen clases este lunes 23 de febrero de 2026.

Esta medida se toma como herramienta para proteger a la ciudadanía y salvaguardar su integridad de cualquier acto de violencia que pueda derivar del operativo de Fuerzas Especiales implementado este domingo para detener a Oceguera Cervantes, quien finalmente fue abatido en Jalisco.

Si bien en una nota ya te explicamos la Cronología del Operativo en Jalisco, para así entender el impacto de la muerte de El Mencho, también te dimos a conocer videos e imágenes de los bloqueos carreteros que se suscitaron este domingo en distintos puntos del país.

Y no es para menos, de hecho, el Gobierno de Jalisco dio a conocer que tan sólo en dicha entidad se detuvo a 25 personas este domingo; 11 de ellos por participar en distintos actos violentos en el estado y 14 más por realizar actos de rapiña.

¿Hay clases este lunes 23 de febrero de 2026? Lista de escuelas y facultades sin actividades

Si bien, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido un posicionamiento respecto a los hechos violentos que se han suscitado en el país durante este domingo 22 de febrero de 2026, escuelas y facultades han determinado suspender actividades presenciales para salvaguardar la integridad y seguridad de sus estudiantes. Y trasladar sus enseñanzas en línea.

En cambio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sí publicó un comunicado en el que aseveró que la seguridad de la comunidad estudiantil es prioridad por lo que algunas escuelas tendrán actividades a distancia este lunes 23.

Mientras que otras casas de estudio han optado por suspender definitivamente sus actividades académicas.

Listado con las universidades que han optado por hacer actividades en remoto:

La Salle Bajío - Actividades Académicas y formativas de todos los niveles se llevarán a cabo de manera virtual.

- Actividades Académicas y formativas de todos los niveles se llevarán a cabo de manera virtual. UDLAP de Puebla - Suspensión General de actividades para el lunes 23 de febrero 2026.

- Suspensión General de actividades para el lunes 23 de febrero 2026. Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, Michoacán - Tendrá actividades en línea

- Tendrá actividades en línea Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato - Tendrá actividades en línea

- Tendrá actividades en línea E scuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla, Querétaro - Tendrá actividades en línea

- Tendrá actividades en línea Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) - Facilidades académicas para estudiantes que no se pueden trasladar de forma presencial por motivos de seguridad. Sin ningún tipo de repercusión por inasistencia.

- Facilidades académicas para estudiantes que no se pueden trasladar de forma presencial por motivos de seguridad. Sin ningún tipo de repercusión por inasistencia. Universidad de Colima - Suspende de forma preventiva sus clases y labores presenciales en todos los planteles y dependencias de la institución.

- Suspende de forma preventiva sus clases y labores presenciales en todos los planteles y dependencias de la institución. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM - Suspensión de todas aquellas actividades que se realicen fuera de CDMX o en el Estado de México.

- Suspensión de todas aquellas actividades que se realicen fuera de CDMX o en el Estado de México. FES Aragón - Actividades académicas que impliquen traslados terrestres fuera de CDMX o en el Estado de México deben reprogramarse hasta nuevo aviso. No se aplicarán inasistencias ni evaluaciones este lunes 23 de febrero.

- Actividades académicas que impliquen traslados terrestres fuera de CDMX o en el Estado de México deben reprogramarse hasta nuevo aviso. No se aplicarán inasistencias ni evaluaciones este lunes 23 de febrero. Facultad de Derecho de la UNAM - no registrará inasistencia ni aplicará evaluaciones

- no registrará inasistencia ni aplicará evaluaciones Facultad de Ingeniería de la UNAM - No registrará asistencia ni realizará evaluaciones

- No registrará asistencia ni realizará evaluaciones IBERO Puebla - Suspende actividades académicas presenciales en todos sus niveles educativos, las clases que así lo permitan se realizarán de manera virtual

- Suspende actividades académicas presenciales en todos sus niveles educativos, las clases que así lo permitan se realizarán de manera virtual IBERO CDMX : Se justificará la inasistencia de alumnos por inseguridad en traslados carreteros

: Se justificará la inasistencia de alumnos por inseguridad en traslados carreteros Facultad de Medicina de la UNAM - No se registrará asistencia ni se aplicarán evaluaciones

- No se registrará asistencia ni se aplicarán evaluaciones FES Zaragoza - Suspende registro de asistencia académica, evaluaciones y exámenes para licenciatura y posgrado

- Suspende registro de asistencia académica, evaluaciones y exámenes para licenciatura y posgrado Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) - LAs actividades se mantienen de manera normal, sin embargo no se registrarán inasistencias

- LAs actividades se mantienen de manera normal, sin embargo no se registrarán inasistencias FES Iztacala - Todas las actividades académicas se deberán realizar en línea

Todas las actividades académicas se deberán realizar en línea Anáhuac Campus Sur - No se registrarán inasistencias, aunque las actividades se desarrollarán de manera normal.

