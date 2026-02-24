¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy 24 de Febrero 2026? Así la Calidad del Aire en CDMX y Edomex

Este martes, 24 de febrero de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia, en el último reporte de las 10:00 horas la medida fue descartada. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Recuerda que este martes, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con engomado Rosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Además, después del mediodía, se prevé ambiente cálido, cielo despejado y sin lluvia. Sin embargo, la madrugada de mañana miércoles será muy fría en las partes altas.

Así está la Calidad del Aire hoy

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

De acuerdo con el más reciente informe, así está la calidad del aire hoy:

A las 13:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac, Iztapalapa y Benito Juárez, así como en los municipios mexiquenses de Tlalnepantla y Cuautitlán. El Índice de Radiación Ultravioleta en la Ciudad de México se reporta extremadamente alto (10).

A las 12:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Tláhuac, así como en los municipios mexiquenses de Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán y Naucalpan. El Índice de Radiación Ultravioleta en la Ciudad de México se reporta extremadamente alto (9).

A las 11:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero y Tláhuac, así como en los municipios mexiquenses de Tlalnepantla, Atizapán y Cuautitlán. El índice de la radiación solar es alto, 9, por lo que es necesaria la protección para todo tipo de piel, se recomienda usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filto UV. No olvides aplicar un protector solar con PFS de 30+.

A las 10:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en la alcaldía Tláhuac y en los municipios mexiquenses de Tlalnepanta, Atizapán y Cuautitlán. Se requiere protección contra los daños por radiación solar UV.

A las 9:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli es aceptable con riesgo moderado, en la CDMX y el resto de la Zona Metropolitana es buena con riego bajo.

A las 8:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto.

