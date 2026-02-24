¿Cuánto Paga el Apoyo para Madres Solteras de 34 a 57 Años? Dan Monto Doble a Jefas de Familia

Inició el registro del apoyo para madres solteras de 34 a 57 años, el cual otorgará un monto doble a las jefas de familia, y si te interesa incorporarte a este programa, acá te decimos cuánto pagarán de ayuda económica a las beneficiarias en 2026.

Hace solo unos días se publicó la convocatoria para jefas de hogar que cuentan con dependientes económicos y desde este domingo las interesadas ya pueden hacer su registro de acuerdo con las fechas del calendario que va en orden alfabético.

¿Cuándo es el registro del apoyo para madres solteras?

El registro para jefas de familia de 34 a 57 años ya comenzó y se realizará hasta el 8 de marzo en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las interesadas. Estos son los días en los que serán las inscripciones por letra:

Letra A : 22 de febrero

: 22 de febrero Letras B y C : 23 y 24 de febrero

: 23 y 24 de febrero Letras D, E y F : 25 de febrero

: 25 de febrero Letra G : 26 y 27 de febrero

: 26 y 27 de febrero Letra H : 28 de febrero

: 28 de febrero Letras I, J, K y L : 1 de marzo

: 1 de marzo Letra M : 2 y 3 de marzo

: 2 y 3 de marzo Letras N, O y P : 4 de marzo

: 4 de marzo Letras Q y R : 5 de marzo

: 5 de marzo Letra S : 6 de marzo

: 6 de marzo Letras T, U y V : 7 de marzo

: 7 de marzo Letras W, X, Y, Z: 8 de marzo

Para solicitar el apoyo de madres solteras, las interesadas deben acudir presencialmente a la explanada de la Alcaldía Iztapalapa en un horario de 9 am a 3 pm o a las oficinas de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social, en un horario de 4 pm a 8 pm.

¿Cuánto paga el apoyo a madres solteras 2026?

Este programa ofrece un apoyo económico de 4 mil pesos, divididos en 4 pagos de mil pesos para cada beneficiaria y de acuerdo con la convocatoria se contempla ayudar hasta 100 mil jefas de familia a lo largo de este año.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha informado cuándo comenzarán los pagos, por lo que aquellas que realicen su registro deberán estar pendientes de la información que les brinden las autoridades del programa Iztapa Las Jefas 2026.

¿Por qué darán un monto doble a jefas de familia?

Las madres solteras de 34 a 57 años que logren incorporarse a este programa recibirán un monto doble en comparación al año pasado, ya que en 2025 este mismo apoyo solo pagó 2 mil pesos, divididos en cinco ministraciones bimestrales a cada beneficiaria.

Es decir que el año pasado cada jefa de familia recibió 400 pesos por pago a lo largo del 2025, mientras que este año se otorgarán 1,000 pesos por beneficiaria en cada dispersión, de acuerdo con la convocatoria del programa Iztapa Las Jefas 2026.

