Convocatoria Para Las Jefas 2026: Fechas y Requisitos de Apoyo a Madres Solteras de 34 a 57 Años
Conoce las fechas y requisitos del programa para las Jefas de Familia 2026, que ofrece 4 mil pesos a las madres solteras en CDMX
Se lanzó la convocatoria del programa para las Jefas de Familia 2026, y si te interesa el apoyo para madres solteras de 34 a 57 años, acá te decimos las fechas en las que se abrirá un nuevo registro y los requisitos que debes cumplir para recibir los 4 mil pesos en CDMX.
Ante la espera de un nuevo periodo de incorporaciones al programa de Bienestar para Madres Trabajadoras, las mujeres capitalinas de entre 34 y 57 años podrán solicitar un apoyo económico por segundo año consecutivo en una alcaldía de la Ciudad de México.
Lanzan convocatoria para las jefas 2026 en CDMX
La Alcaldía Iztapalapa lanzó la convocatoria del programa 'Iztapa' Las Jefas 2026, el cual busca erradicar la desigualdad estructural y de pobreza, además de garantizar el derecho a la alimentación de las jefas de hogar en situación de vulnerabilidad en dicha demarcación.
Este programa otorgará un apoyo económico de 4 mil pesos, divididos en 4 pagos de mil pesos, a beneficiarias de continuidad, que recibieron la ayuda en 2025, y a jefas de nueva incorporación, es decir a aquellas que se inscribirán por primera vez.
Requisitos de Apoyo a Madres de 34 a 57 Años
Las mujeres interesadas en incorporarse al programa por primera vez deberán realizar su registro en las fechas determinadas por la alcaldía Iztapalapa en orden alfabético, y asegurarse de cumplir los siguientes requisitos:
- Ser habitante de la Alcaldía Iztapalapa.
- Tener 34 años y como máximo 57 años cumplidos.
- Presentar la documentación solicitada.
- Manifestación de vulnerabilidad social.
- Llenar la solicitud de registro al programa social.
- No ser persona trabajadora de la Alcaldía, ni de ninguna otra dependencia del Gobierno de CDMX, bajo ningún régimen laboral.
- No ser beneficiaria de otro programa o acción social vigente que ofrece la Alcaldía Iztapalapa.
Estos son los documentos que deben presentar las jefas de familia de nueva incorporación para realizar su registro al programa 'Iztapa' Las Jefas 2026:
- Credencial para votar vigente con domicilio en Iztapalapa.
- Comprobante de domicilio con residencia en Iztapalapa, no mayor a tres meses (agua, luz, telefonía fija, predial, servicios de tv de paga, servicio de gas).
- CURP.
- Llenar cédula de solicitud de registro (Formato será proporcionado por la Alcaldía, y que contendrá manifiesto bajo protesta de decir verdad de vulnerabilidad social).
Cabe señalar que las jefas de continuidad no deberán de presentar todos los documentos antes mencionados, ya que solo realizarán una validación de datos con su INE y firmar la documentación de refrendo que les proporcionará la alcaldía.
Fechas de registro de Iztapa las Jefas 2026
El registro para nuevas beneficiarias, así como para jefas de continuidad, es decir que recibieron el apoyo en 2025, se realizará del 22 de febrero al 8 de marzo en la explanada de la Alcaldía Iztapalapa, en las siguientes fechas conforme a la letra inicial de su primer apellido:
- Letra A: 22 de febrero de 9 am a 3 pm.
- Letras B y C: 23 y 24 de febrero de 9 am a 3 pm.
- Letras D, E y F: 25 de febrero de 9 am a 3 pm.
- Letra G: 26 y 27 de febrero de 9 am a 3 pm.
- Letra H: 28 de febrero de 9 am a 3 pm.
- Letras I, J, K y L: 1 de marzo de 9 am a 3 pm.
- Letra M: 2 y 3 de marzo de 9 am a 3 pm.
- Letras N, O y P: 4 de marzo de 9 am a 3 pm.
- Letras Q y R: 5 de marzo de 9 am a 3 pm.
- Letra S: 6 de marzo de 9 am a 3 pm.
- Letras T, U y V: 7 de marzo de 9 am a 3 pm.
- Letras W, X, Y, Z: 8 de marzo de 9 am a 3 pm.
El registro para jefas de familia 2026 también podrá realizarse en las oficinas de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social, en un horario de 4 pm a 8 pm a 20:00 horas.
