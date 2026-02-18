¿Qué Programas Bienestar Tienen Registro Abierto en Febrero 2026? Hay Apoyos de Hasta $600,000

La Secretaría de Bienestar cuenta con registro abierto en febrero de 2026 para diferentes programas, de tal manera que si te interesa incorporarte a uno de estos, acá te decimos qué apoyo puedes solicitar y cuánto paga cada uno.

En días recientes comenzó el periodo de inscripciones para diferentes programas sociales, las cuales se pueden hacer en línea o de forma presencial, y están dirigidos para distintos sectores de la población como estudiantes, jóvenes, jefas de familia y adultos mayores.

¿Qué programas del Bienestar tienen registro abierto en febrero 2026?

Actualmente, se están realizando cinco registros de forma simultánea para apoyos del Bienestar en estos días de febrero, aunque debes darte prisa, pues algunos de ellos cierran pronto. Estos son los programas con inscripciones abiertas:

Pensión Bienestar Adultos Mayores de 65 y más

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años

Beca Benito Juárez Media Superior

Boxeando por la Paz

Vivienda Bienestar de Conavi

Registro de Pensión Bienestar en febrero 2026

Las inscripciones para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años se están realizando en los módulos del Bienestar del 16 al 22 de febrero, de ahí que si ya cuentas con estas edades, debes darte prisa para tramitar tu incorporación.

El registro de Pensión Bienestar se está haciendo en orden alfabético, de acuerdo con el calendario por letras, que es el siguiente:

Lunes 16 de febrero: Letras A, B, C

Martes 17 de febrero: Letras D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

La Pensión Bienestar de Adultos Mayores ofrece un monto bimestral de 6,400 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años paga 3,100 pesos bimestrales. Si te interesa ser parte de estos programas aquí puedes consultar los requisitos y módulos más cercanos.

Registro de Beca Benito Juárez 2026

La Beca Benito Juárez abrió un nuevo periodo de registro para alumnos de Educación Media Superior, el cual se llevará a cabo del lunes 16 al viernes 27 de febrero de 2026. La solicitud se puede realizar en línea en el siguiente enlace: www.becabenitojuarez.gob.mx.

Este programa ofrece un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales a cada estudiante de preparatorias o bachilleratos públicos por los 10 meses que dura el ciclo escolar siempre que continúen con sus estudios.

Registro de Boxeando por la Paz 2026

Esta nueva Beca Bienestar cuenta con registro abierto hasta el 28 de febrero y se puede realizar por internet en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro en el siguiente link: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.

Este programa tiene el objetivo de apoyar a 5 mil boxeadores y boxeadoras profesionales, con un pago mensual de 9,582 pesos y seguro médico del IMSS, para desempeñarse como instructores, impartiendo clases de una hora diaria y actividades adicionales los fines de semana.

Registro de Vivienda Bienestar de Conavi 2026

La Comisión Nacional de Vivienda abrió un pre-registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos, en el cual pueden solicitar la ayuda jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores y hombres y mujeres de 18 a 64 años que no cuenten con derechohabiencia del Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

El registro de Vivienda Bienestar de Conavi está abierto en febrero 2026 y se puede realizar por internet en el siguiente enlace: preregistropvb.conavi.gob.mx. Cabe señalar que esta inscripción solo es para manifestar interés y posteriormente se debe hacer el registro presencial en los módulos en tu zona.

