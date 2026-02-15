¿Mañana Inicia Registro de Pensión Bienestar 30-64 Años? Dan Apoyo de $3,300 a Hombres y Mujeres

Mucha gente espera el registro de la Pensión para hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad, por esa razón acá te decimos si las inscripciones empiezan este lunes 16 de febrero 2026 para solicitar el apoyo bimestral de 3,300 pesos en México.

Es oficial que el registro de la Pensión Bienestar inicia este lunes 16 de febrero 2026, por eso en una nota ya te mostramos el calendario de inscripción por letra, los requisitos que deben cumplir los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años y cómo ubicar tu Módulo del Bienestar más cercano.

¿Mañana inicia el registro de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en 2026?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el registro en febrero únicamente es para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años, por lo que las personas de 30 a 64 años deberán esperar un poco más para poder hacer su inscripción a la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad.

Los que es un hecho es que en cuanto se abra la recepción de solicitudes, el trámite a la pensión de 30 a 64 años se realizará en los módulos del Bienestar de alguno de los siguientes estados de México, que cuentan con convenio para entregar el apoyo a personas con discapacidad permanente menores de 65 años de edad:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Chiapas Colima. Ciudad de México. Estado de México. Guerrero. Hidalgo. Michoacán Morelos. Nayarit. Oaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz. Yucatán. Zacatecas.

En los estados sin convenio, la Pensión Bienestar 30 a 64 años solamente la pueden pedir personas discapacitadas que vivan en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

¿Qué piden para el registro de Pensión Bienestar 30 a 64 años que da un apoyo de 3,300 pesos?

Las mujeres y hombres que deseen recibir el programa Bienestar de 30 a 64 años deben cumplir con los requisitos y tener los siguientes documentos:

Tener menos de 65 años de edad.

Presentar alguna discapacidad permanente y que sea comprobatoria.

Vivir en una de las entidades que entregan el apoyo a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad.

Vivir en municipios o localidades indígenas o lugares con alto o muy alto grado de marginación para el apoyo de 30 a 64 años.

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

Con toda esta información solo falta que Ariadna Montiel Reyes de a conocer las fechas oficiales del registro a la Pensión del Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años en este 2026, pues está garantizada al menos una etapa de inscripciones.

