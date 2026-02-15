¿A Qué Hora Cierran los Módulos para Registro a Pensión Bienestar Febrero 2026? Horario por Día

Si aún no tienes la Pensión Bienestar, del 16 al 22 de febrero de 2026 habrá un nuevo periodo de registro para adultos mayores y mujeres. Y en N+ te adelantamos en qué horario podrás acudir al Módulo del Bienestar para iniciar tu trámite de incorporación.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, dio a conocer durante La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado lunes, que se abría un nuevo periodo de registro a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, así como a la Pensión Mujeres Bienestar.

El primer apoyo económico mencionado está destinado para personas mayores de 65 años, mientras que el segundo se entrega a mujeres de 60 a 64 años de edad, quienes al cumplir los 65 se incorporan automáticamente al apoyo de 65 y más.

Si bien, en una nota previa ya te dimos a conocer dónde se ubican los módulos del Bienestar en CDMX, Montiel Reyes aseguró que en todo el país se instalan más de dos mil 500.

Por lo que no te olvides de reunir todos los documentos y requisitos que te solicitan para hacer tu incorporación al programa. Recuerda que el pasado viernes 14 de febrero concluyó la entrega de Tarjetas Bienestar para recibir el pago bimestral.

¿A qué hora cierran los Módulos de registro a Pensión Bienestar Febrero 2026?

Es importante que antes de acudir al Módulo del Bienestar que te corresponde por alcaldía, conozcas cuál es el horario en el que éste opera, para que lo tomes en cuenta y llegues a tiempo.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, el registro se hará del lunes 16 de febrero de 2026 al domingo 22, y el horario de atención por cada día será de 10:00 a 16:00 horas. Es decir que cerrarán a las 4:00 pm.

Si aún no sabes en qué módulo te corresponde, o cuál es la dirección exacta, lo puedes consultar al seguir los siguientes pasos:

Entra a la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx//bienestar Selecciona tu entidad y municipio Da clic en la verificación "no soy un robot" Dar clic en Buscar.

La Secretaría del Bienestar dio a conocer que aquellos que por alguna razón no puedan acudir a realizar el trámite de registro, pueden solicitar una visita domiciliaria a la Línea del Bienestar al 800 639 4264.

¿A quiénes les toca registro a la Pensión Bienestar el lunes 16 de febrero?

Recuerda que el registro se hace en orden alfabético, y de acuerdo a la letra inicial del primer apellido, por lo que es muy importante que estés pendiente del Calendario de Registro de la Pensión Bienestar para febrero 2026.

De modo que este lunes 16 de febrero de 2026 le corresponde acudir a realizar el trámite a aquellas personas cuya inicial del primer apellido inicie con las letras A, B o C.

Mientras que para los días posteriores queda de la siguiente manera:

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes 20 de Febrero: S, T, U, V, W, X, Y y Z

Sábado 21 de febrero: todas las letras

Domingo 22 de febrero: todas las letras

