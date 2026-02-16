¿Hay Registro En Línea de Pensión Bienestar en Febrero 2026? Así Solicitas Inscripción Especial

Este lunes, la Pensión Bienestar abrió solicitudes para nuevos beneficiarios, y si te interesa incorporarte al programa de adultos mayores o de mujeres de 60 a 64 años, acá te decimos si hay registro en línea y cómo solicitar la inscripción especial en febrero de 2026.

Si ya cumpliste 65 años o eres mexicana entre los 60 y 64 años, podrás registrarte a la Pensión Bienestar en febrero 2026, de acuerdo con el calendario de registro en orden alfabético y en una nota previa te dijimos cómo ubicar tu módulo abierto más cercano.

En caso de que te interese hacer el trámite para recibir el apoyo económico, es importante que sepas si la Pensión Bienestar cuenta con registro en línea y cómo puedes hacer la inscripción desde la comodidad de tu casa.

¿Cómo solicitar registro de Pensión Bienestar en casa?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que las personas que por alguna razón no puedan acudir a los módulos a realizar su inscripción de forma presencial, ya sea enfermedad o postración, pueden solicitar el registro especial en casa.

Para ello, deben comunicarse a la Línea de Bienestar 800 639 42 64 y solicitar una visita domiciliaria, para que un servidor de la nación acuda al domicilio a realizar el registro de la Pensión Bienestar de adultos mayores o mujeres de 60 a 64 años. Solo deben tener los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente . Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad.

. Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad. CURP de impresión reciente.

de impresión reciente. Acta de nacimiento legible.

legible. Comprobante de domicilio . No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial.

. No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial. Teléfono de contacto celular y de casa.

¿Hay registro en línea de la Pensión Bienestar?

Hasta el momento, la Pensión Bienestar de adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años no cuenta con registro por internet, por lo cual aquellos interesados en ser parte de estos programas deben asistir a los módulos a hacer su inscripción.

Cabe señalar que lo único que se puede consultar en línea son las ubicaciones de los módulos del Bienestar, en el siguiente enlace: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. Ahí debes ingresar tu entidad y municipio para conocer tu sede más cercana.

De esta manera, debes tener cuidado si ves alguna página web que ofrezca un registro en línea de la Pensión Bienestar en febrero 2026, ya que lo más probable es que se trate de un fraude.

