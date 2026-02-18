¿Dónde Habrá Registro a Tarjeta Violeta Bienestar 2026? Así Checas Convocatoria al Apoyo
La tarjeta morada es muy solicitada en México, por eso checa dónde habrá registro al apoyo Violeta Bienestar en 2026, pues hay un pago de hasta 15,600 pesos
Miles de personas esperan que comience el registro a la Tarjeta Violeta Bienestar 2026 y para darle claridad a las personas, acá te decimos dónde habrá inscripciones este año y cómo checar la convocatoria para solicitar el apoyo que va desde los 2,000 y hasta los 15,600 pesos anuales.
Para quienes tengan duda con respecto a la tarjeta morada, en una nota ya te mostramos los requisitos para recibir el apoyo de Violeta Bienestar y así cobrar hasta 15,600 pesos. De igual forma, te contamos todos los programas de Bienestar que tienen registro en febrero 2026 y cómo inscribirse a la ayuda de 9,500 pesos para hombres y mujeres de 15 a 25 años.
Tarjeta Violeta Bienestar: ¿Dónde habrá registro 2026?
La Tarjeta Violeta es un un programa social exclusivo para mujeres y para este año el apoyo Bienestar abrirá registro en las siguientes tres entidades de México:
- Guerrero.
- Baja California.
- Guanajuato.
Para dar mayor claridad, la Tarjeta Violeta Bienestar de Baja California se le entrega a mujeres jefas de familia de 18 a 64 años. Mientras que en Guerrero es para personas de 18 y hasta los 59 años y en Guanajuato el principal requisito es residir en la capital y ser mayor de edad.
¿Cómo checar la convocatoria de registro Tarjeta Violeta Bienestar 2026?
Para que las personas de Baja California, Guerrero y capital Guanajuato puedan ver si cumplen con los requisitos y fechas del próximo registro, a continuación te dejamos los links donde se va a poder ver la convocatoria de inscripciones a la tarjeta morada en este año:
- Tarjeta Violeta Baja California.
- Tarjeta Violeta Bienestar Guerrero.
- Tarjeta Violeta Bienestar Guanajuato.
Con esta información ya solo falta esperar a que las autoridades lancen las nuevas convocatorias de la Tarjeta Violeta Bienestar, para saber cuándo hay registro al apoyo económico en 2026 para Guerrero, Baja California y Guanajuato, pues se espera que se abran inscripciones al menos una vez durante el año.
