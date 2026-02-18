¿Dónde Habrá Registro a Tarjeta Violeta Bienestar 2026? Así Checas Convocatoria al Apoyo

Miles de personas esperan que comience el registro a la Tarjeta Violeta Bienestar 2026 y para darle claridad a las personas, acá te decimos dónde habrá inscripciones este año y cómo checar la convocatoria para solicitar el apoyo que va desde los 2,000 y hasta los 15,600 pesos anuales.

Para quienes tengan duda con respecto a la tarjeta morada, en una nota ya te mostramos los requisitos para recibir el apoyo de Violeta Bienestar y así cobrar hasta 15,600 pesos. De igual forma, te contamos todos los programas de Bienestar que tienen registro en febrero 2026 y cómo inscribirse a la ayuda de 9,500 pesos para hombres y mujeres de 15 a 25 años.

Video: ¿Cómo Registrarte para la Pensión del Bienestar?: Requisitos, Horarios y Fechas en CDMX

Tarjeta Violeta Bienestar: ¿Dónde habrá registro 2026?

La Tarjeta Violeta es un un programa social exclusivo para mujeres y para este año el apoyo Bienestar abrirá registro en las siguientes tres entidades de México:

Guerrero.

Baja California.

Guanajuato.

Nota relacionada: ¿Hoy Inicia Registro de Pensión Bienestar 30-64 Años? Dan Apoyo de $3,300 a Hombres y Mujeres

Para dar mayor claridad, la Tarjeta Violeta Bienestar de Baja California se le entrega a mujeres jefas de familia de 18 a 64 años. Mientras que en Guerrero es para personas de 18 y hasta los 59 años y en Guanajuato el principal requisito es residir en la capital y ser mayor de edad.

¿Cómo checar la convocatoria de registro Tarjeta Violeta Bienestar 2026?

Para que las personas de Baja California, Guerrero y capital Guanajuato puedan ver si cumplen con los requisitos y fechas del próximo registro, a continuación te dejamos los links donde se va a poder ver la convocatoria de inscripciones a la tarjeta morada en este año:

Nota relacionada: Hoy Inicia Registro a Pensión Bienestar: ¿Cómo Aseguro Apoyo? Requisitos de Hombres y Mujeres

Con esta información ya solo falta esperar a que las autoridades lancen las nuevas convocatorias de la Tarjeta Violeta Bienestar, para saber cuándo hay registro al apoyo económico en 2026 para Guerrero, Baja California y Guanajuato, pues se espera que se abran inscripciones al menos una vez durante el año.

Historias recomendadas: