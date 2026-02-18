Apoyo Bienestar Da $9500 a Hombres y Mujeres: ¿Cómo Registrarse del 19 al 27 de Febrero 2026?

De forma inesperada se anunció el inicio del registro al apoyo del Bienestar de 9,500 pesos para hombres y mujeres, y debido a que es una gran cantidad de dinero la que dan, acá te decimos los requisitos y cómo inscribirse del 19 al 27 de febrero 2026 al programa social.

Es mes de inscripciones en varios programas sociales y para todas las edades, por eso en una nota ya te dijimos cuáles son todos los apoyos Bienestar que tienen registro en febrero 2026 y si la Pensión de 30 a 64 años tiene recepción de solicitudes este mes, pues da un pago bimestral de 3,300 pesos.

Requisitos para el apoyo Bienestar de mujeres y hombres de 9,500 pesos

El apoyo del Bienestar que tiene registro durante casi todo lo que queda del mes es la Beca Benito Juárez 2026 Media Superior, que da un pago bimestral de 1,900 pesos, en una y en hasta cinco ocasiones, por lo que al año suman 9,500 pesos. Para formar parte de dicho programa se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser alumno inscrito en el nivel educativo de bachillerato o de profesional técnico bachiller en el ciclo escolar 2025-2026, en una escuela pública de EMS (Educación Media Superior) catalogada como escuela prioritaria o susceptible de atención.

Tener de 15 y hasta 25 años de edad al momento de hacer la inscripción a las Becas Benito Juárez 2026 de preparatoria.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgado por alguna dependencia.

¿Cómo hacer registro al apoyo Bienestar de 9,500 pesos para mujeres y hombres del 19 al 27 de febrero 2026?

Todos los estudiantes de educación media superior de escuelas pública pueden hacer su registro en línea del jueves 19 al viernes 27 de febrero, solo deben entrar a www.becabenitojuarez.gob.mx y llevar a cabo los siguientes pasos:

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX (de estudiante).

Da clic en "Iniciar Registro".

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo de tu escuela (CCT).

Ingresa Turno, Periodo y Grado.

Ingresa tu dirección y adjunta un comprobante de domicilio (en formato PDF, JPG o PNG, con un tamaño máximo de 3 MB).

Lee y acepta el Aviso de Privacidad.

Da clic en "Siguiente".

Si eres menor de edad, ten en cuenta que también debes agregar los datos de tu padre, madre o tutor. Por lo que te pedirán la siguiente información:

CURP de tu padre, madre o tutor (certificado).

Da clic en "No Soy un Robot".

Da clic en "Confirmar CURP".

Sube una identificación oficial.

Ingresa el número celular y correo electrónico de padre madre o tutor.

Selecciona el parentesco que tiene contigo.

Da clic en "Finalizar registro".

Recuerda guardar tu comprobante de registro.

Gracias a esta información, hombres y mujeres de 15 a 25 años ya pueden hacer su registro al apoyo Bienestar de 9,500 pesos en febrero 2026.

