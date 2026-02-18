¿Cómo Saber Si Ya Estoy Registrado en Beca Benito Juárez 2026? Así Checas Estatus con Llave MX

Está en macha el registro para la Beca Benito Juárez Media Superior 2026 en México y a todos los estudiantes de preparatoria pública que quieran saber cómo checar su estatus para consultar si fueron aceptados en el programa social, acá te decimos cómo saber si ya estás registrado en el programa de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) con tu cuenta Llave MX.

Fue el titular de la CNBB, Julio León quien dio a conocer el inicio del registro a las Becas Benito Juárez 2026 para preparatoria en todo México, por tal motivo en una nota ya te dimos las fechas y requisitos para hacer tu inscripción en línea en www.becabenitojuarez.gob.mx.

¿Cómo saber si ya estoy registrado en la Beca Benito Juárez 2026 Media Superior?

Una vez que hayas finalizado el proceso de registro en la página www.becabenitojuarez.gob.mx, te deberá de aparecer el siguiente mensaje: Tu solicitud ha sido registrada. Eso quiere decir que tu información será revisada y validada para ver si es apta de continuar con el proceso de asignación de la beca.

Recuerda que es importante descargar tu comprobante de registro de la Beca Benito Juárez, pues en caso de ser aceptado para seguir en el proceso, te lo pedirán a futuro para la entrega de tu Tarjeta del Bienestar.

¿Cómo checar el estatus de registro de la Beca Benito Juárez con cuenta Llave MX?

Para consultar tu estatus de registro en la Beca Benito Juárez Media Superior, debes iniciar sesión en la página www.becabenitojuarez.gob.mx con tu cuenta Llave MX y verificar que ya se realizó tu inscripción al programa.

En un principio el estatus de registro aparecerá como "pendiente de validación", sin embargo durante los próximos días el sitio mostrará el mensaje de "registro exitoso", esto para todos los aspirantes de preparatoria que fueron aceptados para recibir la Beca del Bienestar de 1,900 pesos bimestrales.

De cualquier forma, se espera que todos los estudiantes que hagan con su registro a las Becas Benito Juárez 2026 de preparatorias reciban un mensaje vía correo electrónico o mensaje de texto al número de celular puesto durante la inscripción, para que sepan el día y la hora en que podrán recoger su Tarjeta de Bienestar para recibir el apoyo.

