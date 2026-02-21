Mañana Inicia Registro la Pensión Jefas del Hogar: Dónde Ir y Cómo Asegurar el Apoyo de $4,000

Este domingo 22 de febrero inicia el registro para la Pensión Jefas del Hogar 2026 en Iztapalapa y para que no te pase el trámite, acá te decimos dónde debes inscribirte y cómo puedes asegurar al apoyo para mujeres de 4 mil pesos que brinda el programa Iztapa Las Jefas en la CDMX.

La alcaldía de Iztapalapa lanzó la convocatoria de la Pensión Jefas del Hogar en CDMX, por eso en una nota ya te mostramos las fechas y requisitos para solicitar el apoyo a madres solteras de 34 a 57 años de edad, pues la inscripción se realizará por orden alfabético.

¿Dónde hacer el registro a la Pensión Jefas del Hogar en 2026?

La inscripción a Iztapa las Jefas dará inicio este domingo 22 de febrero y va a estar abierta hasta el domingo 8 de marzo. Las madres solteras interesadas en hacen el trámite deben acudir a la explanada de la alcaldía Iztapalapa en un horario de 09:00 de la mañana y hasta las 15:00 horas.

Una segunda opción es ir a las oficinas de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social, en un horario de 16:00 a 20:00 horas. La dirección del lugar es Ignacio Comonfort 56, Sen la colonia San Lucas, Iztapalapa, CDMX.

¿Cómo asegurar el apoyo de 4 mil pesos de Iztapa Las Jefas?

Para garantizar el apoyo económico para mujeres, las aspirantes deben cumplir con varios requisitos, como ser habitantes de la alcaldía Iztapalapa, tener entre 34 y 57 años de edad, comprobar que viven en situación de vulnerabilidad social y no ser beneficiaria de otro programa o acción social de la demarcación.

En cuanto a las beneficiarias de continuidad del programa Iztapalapa Las Jefas 2026 solo deben presentar su INE y firmar la documentación de refrendo que les proporcionará la alcaldía, mientras que las madres de 34 a 57 años de nueva incorporación deben acudir con los siguientes documentos:

Credencial para votar vigente con domicilio en Iztapalapa.

Comprobante de domicilio con residencia en Iztapalapa, no mayor a tres meses (agua, luz, telefonía fija, predial, servicios de tv de paga, servicio de gas).

CURP.

Llenar cédula de solicitud de registro (Formato será proporcionado por la Alcaldía, y que contendrá manifiesto bajo protesta de decir verdad de vulnerabilidad social).

Para que a nadie se le pase el registro de la Pensión Jefas del Hogar, las madres solteras van a poder solicitar su apoyo de 4 mil pesos por orden alfabético, de acuerdo con el siguiente calendario por letra:

Letra A : 22 de febrero.

: 22 de febrero. Letras B y C : 23 y 24 de febrero.

: 23 y 24 de febrero. Letras D, E y F : 25 de febrero.

: 25 de febrero. Letra G : 26 y 27 de febrero.

: 26 y 27 de febrero. Letra H : 28 de febrero.

: 28 de febrero. Letras I, J, K y L : 1 de marzo.

: 1 de marzo. Letra M : 2 y 3 de marzo.

: 2 y 3 de marzo. Letras N, O y P : 4 de marzo.

: 4 de marzo. Letras Q y R : 5 de marzo.

: 5 de marzo. Letra S : 6 de marzo.

: 6 de marzo. Letras T, U y V : 7 de marzo.

: 7 de marzo. Letras W, X, Y, Z: 8 de marzo.

