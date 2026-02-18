Abre Registro a Apoyo Bienestar de $5,800: Requisitos para Hombres y Mujeres en Febrero 2026

Si eres estudiante de Licenciatura, Técnico Superior o Universitario, esto te interesa. El Gobierno de México abrió un nuevo periodo de registro al apoyo de 5,800 pesos para hombres y mujeres, por lo que N+ te adelantamos cuáles son los requisitos para inscribirte y cada cuánto hacen el depósito.

Se trata del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", y de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México esta destinado a estudiantes de nivel superior que provienen de una primaria o secundaria prioritaria.

Si eres estudiante de continuidad, en una nota ya te explicamos por qué no habrá depósito de este apoyo en febrero de 2026, ademas de cómo consultar si eres beneficiario.

Recuerda que no es el único registro abierto este mes, también se inscribe a estudiantes de preparatoria y bachillerato a la Beca Benito Juárez.

¿Qué hombres y mujeres pueden registrarse al Apoyo Bienestar que entrega 5,800 pesos?

Cómo ya te adelantábamos a este apoyo que entrega 5,800 pesos bimestrales se pueden inscribir hombres y mujeres provenientes de una primaria o secundaria prioritaria que actualmente estén inscritos en alguna de las universidades que hallarás enlistadas a continuación:

Universidades Interculturales

Escuelas Normales Indígenas

Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural

Escuelas Normales Rurales

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Universidad de la Salud de la Ciudad de México

Universidad de la Salud del estado de Puebla

Universidad de Lenguas Indígenas de México

Las escuelas de Educación Superior ubicadas en alguna localidad prioritaria

Requisitos para registro a Jóvenes Escribiendo el Futuro en Febrero 2026

Ahora bien, para poder hacer tu registro a este programa en febrero de 2026 debes cumplir con las siguientes condiciones:

Estar inscrito en el periodo escolar vigente de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, así como Licenciatura Escolarizada de alguna escuela marcada como susceptible de atención

Tener bajos ingresos

No exceder los 29 años cumplidos, aplica tanto para hombres como mujeres

No recibir de manera simultanea otra beca con el mismo fin, otorgada por alguna dependencia o entidad de la Autoridad Pública Federal (APF)

El periodo de inscripciones estará abierto hasta el próximo 27 de febrero, luego de que abrió el pasado lunes 16 de este mes.

¿Cada cuánto se entrega el apoyo Jóvenes Escribiendo el Futuro?

De ser seleccionado para ser beneficiario del programa, recibirás 5,800 pesos bimestrales en la Tarjeta del Bienestar que te sea entregada para este fin.

Siempre que cumplas los requisitos, puedes tener la beca durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, y hasta por un máximo de 45 meses.

Paso a paso para hacer el registro Jóvenes Escribiendo el Futuro

Si una vez que has leído los requisitos, estás seguro que cumples con los criterios para ser beneficiario de este apoyo económico del Gobierno de México, debes seguir los siguientes pasos.

Haz una cuenta en la plataforma SUBES: subes.becasbenitojuarez.gob.mx, necesitas CURP y correo electrónico. Inicia sesión en tu cuenta Llena el formulario con tu información personal y domicilio Agrega tu información escolar Una vez completo el perfil, podrás solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro Tras aceptar la carta protesta y los términos y condiciones, deberás descargar el acuse donde te aparecerá tu folio de registro

