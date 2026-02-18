Letras y Apellidos que Cobran Pago Triple y Regular de Beca Rita Cetina Hoy 18 de Febrero 2026

Desde este lunes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) reveló el esperado calendario de pago de la Beca Rita Cetina de febrero 2026. Ha comenzado la dispersión de los apoyos y en N+ te contamos las letras y apellidos que cobran este miércoles 18 de febrero 2026.

Este esperado periodo de pagos no solo se tuvo una mayor expectativa por el retraso de la publicación del calendario, sino también porque algunos de los beneficiarios recibirán hasta 5,700 pesos.

¿Qué letras cobran pago triple y único de la Beca Rita Cetina hoy?

Hasta el momento, se ha realizado la dispersión los días lunes y martes 16 y 17 de febrero 2026, con las letras A, B y C.

Para este miércoles 18 de ferero 2026, las letras que cobrarán su depósito son: D, E, F; sin embargo, no todas y todos los beneficiarios recibirán un pago triple y algunos, de manera regular, un pago único del bimestre, que es de $1,900 pesos.

Las familias que cobran un pago triple son aquellas que recibieron su Tarjeta de Bienestar en enero, pues recibirán el pago de tres bimestres: septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero.

¿Cuáles son los apellidos que cobran la Beca Rita Cetina este miércoles 18 de febrero 2026?

Cobran su pago correspondiente al primer bimestre del año este miércoles 18 de febrero 2026 las personas cuyo primer apellido empiece con las letras D, E y F.

A continuación, te compartimos algunos de los ejemplos más populares en México:

Díaz

Duarte

Delgado

Dávila

Domínguez

Díaz de León

Durán

Del Valle

De la Cruz

Duran

Espinoza (o Espinosa)

Escobar

Estrada

Elizondo

Esquivel

Enriquez

Escamilla

Escalante

Echeverría

Esteban

Flores

Fernández

Figueroa

Franco

Fuentes

Ferrer

Farías

Fierro

Félix

Fonseca

