¿Cuándo Abre Registro el Apoyo a Madres Solteras 2026 en CDMX? Días para Solicitar 4,000 Pesos

Un nuevo registro del apoyo a madres solteras abrirá en 2026 en la Ciudad de México (CDMX), y si te interesa incorporarte a este programa, acá te decimos qué días serán las inscripciones y cómo solicitar la ayuda de 4,000 pesos.

Después de mucha espera en un nuevo periodo de incorporaciones al programa de Bienestar para Madres Trabajadoras, las mujeres capitalinas podrán inscribirse en febrero y marzo de 2026 a este apoyo económico en la Ciudad de México.

¿Cuándo es el registro para madres solteras en CDMX?

El registro para madres de 34 a 57 años, se realizará del 22 de febrero al 8 de marzo en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las interesadas. Estos son los días en los que serán las inscripciones al programa 'Iztapa' Las Jefas 2026:

Letra A: 22 de febrero

Letras B y C: 23 y 24 de febrero

Letras D, E y F: 25 de febrero

Letra G: 26 y 27 de febrero

Letra H: 28 de febrero

Letras I, J, K y L: 1 de marzo

Letra M: 2 y 3 de marzo

Letras N, O y P: 4 de marzo

Letras Q y R: 5 de marzo

Letra S: 6 de marzo

Letras T, U y V: 7 de marzo

Letras W, X, Y, Z: 8 de marzo

Para solicitar el apoyo de 4 mil pesos, divididos en 4 pagos de mil pesos, las interesadas deben ser habitantes de la alcaldía Iztapalapa, tener entre 34 y 57 años, manifestar situación de vulnerabilidad social y no ser beneficiaria de otro programa o acción social de la alcaldía.

¿Cómo solicitar apoyo para madres solteras 2026 en CDMX?

En las fechas de registro, que aplican para madres solteras que recibieron el apoyo en 2025 y mujeres de nueva incorporación, las interesadas deben acudir a la explanada de la alcaldía Iztapalapa en un horario de 9 am a 3 pm o en las oficinas de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social, en un horario de 4 pm a 8 pm.

Las beneficiarias de continuidad del programa 'Iztapa' Las Jefas 2026 solo deben presentar su INE y firmar la documentación de refrendo que les proporcionará la alcaldía, mientras que las madres de 34 a 57 años de nueva incorporación deben acudir con los siguientes documentos:

Credencial para votar vigente con domicilio en Iztapalapa.

Comprobante de domicilio con residencia en Iztapalapa, no mayor a tres meses (agua, luz, telefonía fija, predial, servicios de tv de paga, servicio de gas).

CURP.

Llenar cédula de solicitud de registro (Formato será proporcionado por la Alcaldía, y que contendrá manifiesto bajo protesta de decir verdad de vulnerabilidad social).

Con esta información, ya puedes saber cuándo será el registro del apoyo a madres solteras de 34 a 57 años en CDMX y todo lo que necesitas para solicitar la ayuda económica de 4 mil pesos, los cuales se darán en 4 pagos de mil pesos a lo largo del año.

