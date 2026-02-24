Helada de Hasta 4 Grados se Esperan en CDMX el 25 de Febrero de 2026: Lista de Frío en Alcaldías

Heladas de Hasta 4 Grados se Esperan CDMX el 25 de Febrero de 2026: Lista de Frío en Alcaldías
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados en CDMX entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 25 de febrero. Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa
Al menos ocho alcaldías de la CDMX amanecerán con frío extremo para la madrugada y mañana del miércoles 25 de febrero de 2026. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer hoy que se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas a partir de esta madrugada. En N+ te decimos en cuáles alcaldías se prevén bajas temperaturas.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 25/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl, @A_VCarranza y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 24, 2026
Lista de alcaldías con Alerta Amarilla por Frío
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del miércoles.
Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Recomendaciones para frío extremo en CDMX
Ante el frío extremo que se pronostica en la Ciudad de México en las próximas horas, se recomienda a la población:
- Usar al menos tres capas de ropa (de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- Si se presenta algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si usas calentadores y chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
- Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC
¿Qué pronostico tiene el Meteorológico para la CDMX esta semana?
- Miércoles 25 de febrero de 2026
4 a 6 grados (en la mañana)
23 a 25 grados (en la tarde)
9 a 11 grados (noche)
- Jueves 26 de febrero de 2026
7 a 9 grados (en la mañana)
24 a 26 grados (en la tarde)
11 a 13 grados (noche)
- Viernes 27 de febrero de 2026
8 a 10 grados (mañana)
25 a 27 grados (tarde)
11 a 13 grados (noche)
