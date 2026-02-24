Helada de Hasta 4 Grados se Esperan en CDMX el 25 de Febrero de 2026: Lista de Frío en Alcaldías

Al menos ocho alcaldías de la CDMX amanecerán con frío extremo para la madrugada y mañana del miércoles 25 de febrero de 2026. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer hoy que se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas a partir de esta madrugada. En N+ te decimos en cuáles alcaldías se prevén bajas temperaturas.

Lista de alcaldías con Alerta Amarilla por Frío

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del miércoles.

Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Recomendaciones para frío extremo en CDMX

Ante el frío extremo que se pronostica en la Ciudad de México en las próximas horas, se recomienda a la población:

Usar al menos tres capas de ropa (de preferencia de algodón o lana

(de preferencia de algodón o lana Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

la piel contra el frío Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

de temperatura Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

ricas en vitaminas Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

con frecuencia o usar gel antibacterial Si se presenta algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

más cercano. Si usas calentadores y chimeneas , mantener una ventilación adecuada.

, mantener una ventilación adecuada. Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC

¿Qué pronostico tiene el Meteorológico para la CDMX esta semana?

Miércoles 25 de febrero de 2026

4 a 6 grados (en la mañana)

23 a 25 grados (en la tarde)

9 a 11 grados (noche)

Jueves 26 de febrero de 2026

7 a 9 grados (en la mañana)

24 a 26 grados (en la tarde)

11 a 13 grados (noche)

Viernes 27 de febrero de 2026

8 a 10 grados (mañana)

25 a 27 grados (tarde)

11 a 13 grados (noche)

Con información de N+

HVI

