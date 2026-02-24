Inicio Ciudad de México Heladas de Hasta 4 Grados se Esperan CDMX el 25 de Febrero de 2026: Lista de Frío en Alcaldías

Heladas de Hasta 4 Grados se Esperan CDMX el 25 de Febrero de 2026: Lista de Frío en Alcaldías

|

N+

-

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados en CDMX entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 25 de febrero. Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa

Helada de Hasta 4 Grados se Esperan en CDMX el 25 de Febrero de 2026: Lista de Frío en Alcaldías

Helada de Hasta 4 Grados se Esperan en CDMX el 25 de Febrero de 2026: Lista de Frío en Alcaldías

COMPARTE:

Al menos ocho alcaldías de la CDMX amanecerán con frío extremo para la madrugada y mañana del miércoles 25 de febrero de 2026. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer hoy que se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas a partir de esta madrugada. En N+ te decimos en cuáles alcaldías se prevén bajas temperaturas.

Video. CDMX Amanece Congelado: Lista de Alcaldías con Alerta Roja por Frío Hoy

Lista de alcaldías con Alerta Amarilla por Frío

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza 
  • Xochimilco

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del miércoles.

Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Recomendaciones para frío extremo en CDMX

Ante el frío extremo que se pronostica en la Ciudad de México en las próximas horas, se recomienda a la población:

  • Usar al menos tres capas de ropa (de preferencia de algodón o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • Si se presenta algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. 
  • Si usas calentadores y chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
  • Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC

¿Qué pronostico tiene el Meteorológico para la CDMX esta semana?

 

  • Miércoles 25 de febrero de 2026

4 a 6 grados (en la mañana)
23 a 25 grados (en la tarde)
9 a 11 grados (noche)

  • Jueves 26 de febrero de 2026

7 a 9 grados (en la mañana)
24 a 26 grados (en la tarde)
11 a 13 grados (noche)

  • Viernes 27 de febrero de 2026

8 a 10 grados (mañana)
25 a 27 grados (tarde)
11 a 13 grados (noche)

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI
 

Frío en México 2026
Cargando...
Inicio Ciudad de México Cdmx congelado cuanto bajara temperatura heladas 25 de febrero 2026 alcaldias afectadas